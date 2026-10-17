Прогноза за времето - 18 октомври 2026 г. (неделя)

В последния ден на седмицата облачността ще бъде променлива, често ще е значителна, но ще е почти без валежи. В сутрешните часове на места в котловините на Западна България видимостта ще бъде намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Такава е прогнозата за времето в неделя, 18 октомври 2026 г. Тя е изготвена от дежурния синоптик Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Температурите

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните - между 13 и 18 градуса, става ясно от прогнозата за времето.

Времето в планините

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Времето по Черноморието

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, се казва още в прогнозата за времето. ОЩЕ: Ледникът на Страшния съд се топи два пъти по-бързо от прогнозираното: Какво означава това за света?

Източник: meteo.bg