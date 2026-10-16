Ледникът на Страшния съд се топи два пъти по-бързо от прогнозираното: Какво означава това за света?

Ледникът Туейтс в Западна Антарктика може да причини много по-голямо покачване на световното морско равнище, отколкото се смяташе досега. Според ново проучване на американски учени, топенето му може да повиши морското равнище с 3 см до края на века - двойно повече от очакваното по-рано, съобщава CNN.

Ледникът на Страшния съд

Ледникът Туейтс, известен като ледника „Страшният съд“, е сравним по размер с този на Унгария. Топенето му вече е причина за приблизително 4% от покачването на морското равнище в световен мащаб. Ако ледникът се разпадне напълно, морското равнище може да се повиши с повече от 60 см. И тъй като той спира движението на огромния антарктически леден щит, въздействието от топенето му може да бъде значително по-голямо.

Екип от глациолози от Калифорнийския университет в Ървайн и Лабораторията за реактивно движение на НАСА разработи нов модел, който отчита процесите под ледника. Както обяснява CNN, учените преди това са разглеждали линията, където ледникът се откъсва от морското дъно и започва да плава, като до голяма степен стабилна граница. Сателитните данни обаче показват, че това всъщност е обширна зона, където приливите и отливите непрекъснато инжектират морска вода.

„Това позволява на относително топла океанска вода да проникне дълбоко под ледените покривки и да предизвика интензивно топене“, обяснява водещият автор Матия Пойнели.

Резултатите от проучването показват също така риск ледникът да загуби опора върху подводния хребет Мунгин. Изследователите оценяват вероятността това да се случи до края на века на 60%. След това Туейтс би могъл да се оттегли по-бързо към следващия подводен хребет.

Професор Ерик Риньо от Калифорнийския университет в Ървайн предупреди, че новите открития сочат по-сериозна заплаха за крайбрежните райони, отколкото се смяташе досега.

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Ледникът Туейтс е един от най-големите и нестабилни елементи на криосферата на Земята. Неговото крехко състояние представлява сериозна заплаха за бреговите линии на света, тъй като учените смятат, че пълното му срутване може да причини катастрофално покачване на морското равнище с 65 см.

Последицата от подобно развитие ще бъде наводняването на цели селища и големи градове, което принуждава изследователите да действат проактивно и да търсят отговори на механизмите на неговото унищожаване, преди процесът да стане необратим.

Въпреки ключовата роля на ледника Туейтс за оформянето на бъдещия климат на планетата, познанията на учените за процесите, протичащи под ледената му покривка, остават ограничени. Една от основните мистерии е взаимодействието на топлите океански води с основата на ледника, което води до активното му подкопаване отдолу.

Изследванията, провеждани от Британската антарктическа служба (BAS) от 2018 г. насам, са фокусирани предимно върху стабилни периферни зони, тъй като централната част на ледника е осеяна с дълбоки цепнатини, което прави достъпа технически труден и изключително опасен. Тази ситуация беше променена благодарение на мащабна съвместна експедиция на BAS и Корейския полярни изследователски институт (KOPRI), която се впусна в самото ядро ​​на тази нестабилна ледена система.