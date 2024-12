"Пропуква се и пропада претенцията за руско величие": Иво Инджев за събитията в Сирия

Събитията в Сирия няма да се отразят на Европа с нова бежанска вълна. Напротив, сега много ще се завърнат. Това обясни анализаторът и журналист Иво Инджев тази сутрин пред Би Ти Ви.

Вече много сирийци се завърнаха в Алепу, посочи той. Градът бе превзет сензационно от бунтовниците на 27 ноември - вместо руснаците да превземат Киев за три дни, както се точеха, се оказа, че сирийските бунтовници овладяват един град горе-долу с размерите на Киев, описа Инджев. И вече има процес на завръщане на бежанци от Турция, където такива са приютени най-много.

Пропуква се и пропада претенцията за руско величие, защо изобщо им трябваше тази намеса в Сирия, какво спечелиха от това, попита журналистът.. Имиджово - че са световен играч, но военното присъствие в Сирия не им носи нищо освен подкрепата на един режим, който беше непопулярен. Русия нито има средиземноморски флот наблизо, нито има смисъл от базата им там - самолетите не са вкарани под земята, така ако наближат бунтовниците, с обикновена артилерия могат да бъдат унищожени.

Припомняме и какво говореше руският диктатор Владимир Путин, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца през 2017 година - че ако "терористите" отново почват да се надигат, руската армия ще ги смаже. И това след като външният му министър Сергей Лавров от вчера вече нарича "терористите" по друг начин - "легитимна опозиция", в рамките на Процеса от Астана:

December 2017: Putin in Syria - “If terrorists resurface, Russian army from Tartus and Khmeimim will strike them like never before.”



December 2024: Russian forces and Assad’s regime panic, abandon equipment, and flee. pic.twitter.com/0GbpRWI81u