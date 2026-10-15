След като даде личния си телефон за сигнали: Манолова изслушва граждани на приемни в цяла България

След като обяви личния си телефон в национален ефир, за да могат гражданите да подават сигнали директно, сега председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова организира и приемни в цялата страна, на които всеки може да се срещне с нея и да подаде оплакването си.

"Това са жалбите за една минута в телефона ми, след като в ефира на Нова ТВ обявих номера си. Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят - за цените на: минералната вода, сиренето, маслото, ресторантите, сиропа за кашлица, смяната на гумите … Следват проверки", написа пред ден Манолова, публикувайки изображение от пропуснатите повиквания, които регистрира.

Още: Големите магазини да са "критични" обекти: От бранша с плодове и зеленчуци искат същото за българските земеделци

Вчера пък мина първата й приемна в страната - в Благоевград, на която са били обсъждани сигнали от фалшиви промоции до ВиК сметки.

"Жена, получила инфаркт, не е могла да отиде на платената си екскурзия. Има медицински документи, има лечение, а туроператорът отказва да ѝ върне парите. Ще ги върне - от КЗП вече се заехме. Възрастна жена е платила над 160 евро на мобилен оператор за телевизия, която месеци наред не е гледала - заради ремонт и саниране на блока сигналът е прекъснат. Да плащаш за услуга, която не получаваш, е злоупотреба. Много сигнали за ВиК: сметки за вода без доказано потребление, надути такси за смяна на водомери, седмици без вода и накрая - никаква компенсация. И разбира се, цените на храните: Промоции, при които стоката се изчерпва в първия час от “промо” периода; Фалшиви томболи, които събират лични данни; Внос, представян за българско; Намалени грамажи при същата цена", обобщи Манолова.

Тя обясни, че всичко това ще бъде проверено и при открити нарушения ще последват санкции. Няма да спрем, зарече се тя.

Още: 50 000 евро за всяка стока, поскъпнала необосновано: КЗП ще наказва сурово

Следващата приемна ще се проведе в четвъртък, 22 октомври, в София, в сградата на КЗП на ул. „Врабча“ № 1. Всички желаещи могат да се запишат на тел. 02 9330 577.