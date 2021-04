Васко Кръпката: Чалгата отдавна е в политиката, Слави е по-опасен в телевизора

Рокът е променил света още от средата на миналия век. Това, което са направили The Beatles и The Rolling Stones, е много повече от всяка една политика. Затова и рокът се е превърнал в религия. Последният случай за потвърждение е последният концерт на The Rolling Stones в Куба, където преди години никой не си е представял, че ще се свири такава музика. Това каза музикантът Васко Кръпката пред телевизия Bulgaria on air.

По думите му, през последните 30 години се е случила китарна революция. "По площадите ние излязохме с китарите да пеем, свирим. А в началото на 90-те години се създадоха много нови рок групи. Ние вместо калашници, взехме китари. Никой не пострада. Мога да правя много неща в този живот, но най-много обичам да свиря и да пея песни. Парчетата, които сме измислили през тези 30 години, вярвам, че ще останат и ще се пеят", допълни той. Музикантът сподели, че би "поздравил" пандемията, тъй като тя му е помогнала да свърши доста полезни неща. Васко Кръпката: Оцелял съм при Цола Драгойчева, ще преживея и Слави Трифонов Аз съм оцелял при Цола Драгойчева, че няма да преживея Слави Трифонов. Това заяви в интервю за Faktor.bg популярният рокаджия Васко Кръ... Прочети повече "Издадох троен албум. Работим по нови песни, записваме още по-нов албум. Стоях си вкъщи, преосмислих много неща", добави Васко Кръпката. Той коментира и парламентарните избори от 4 април, както и резултата на партията на Слави Трифонов - "Има такъв народ". "Чалгата за мен не е музика. Тя навлезе отдавна в политиката, още когато Борисов покани някаква сръбска кифла в Министерския съвет. Радвам се, че този водещ влезе в парламента, защото в телевизията той е много по-опасен с неговите послания. Тези хора, които гласуваха за чалгата, чакат някой да им вдигне заплатата, някой да им вдигне доходите", категоричен бе Кръпката. Според него през есента ще има нови протести. По думите му, през последните 30 години се е случила китарна революция. "По площадите ние излязохме с китарите да пеем, свирим. А в началото на 90-те години се създадоха много нови рок групи. Ние вместо калашници, взехме китари. Никой не пострада. Мога да правя много неща в този живот, но най-много обичам да свиря и да пея песни. Парчетата, които сме измислили през тези 30 години, вярвам, че ще останат и ще се пеят", допълни той.Музикантът сподели, че би "поздравил" пандемията, тъй като тя му е помогнала да свърши доста полезни неща."Издадох троен албум. Работим по нови песни, записваме още по-нов албум. Стоях си вкъщи, преосмислих много неща", добави Васко Кръпката. Той коментира и парламентарните избори от 4 април, както и резултата на партията на Слави Трифонов - "Има такъв народ"."Чалгата за мен не е музика. Тя навлезе отдавна в политиката, още когато Борисов покани някаква сръбска кифла в Министерския съвет. Радвам се, че този водещ влезе в парламента, защото в телевизията той е много по-опасен с неговите послания. Тези хора, които гласуваха за чалгата, чакат някой да им вдигне заплатата, някой да им вдигне доходите", категоричен бе Кръпката. Според него през есента ще има нови протести.