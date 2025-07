Хаос на руските летища след украински атаки с дронове (ВИДЕА)

Авиационен хаос в Русия. Летищата през вчерашния 5 юли бяха парализирани, след като стотици полети бяха отложени или отменени поради продължаващата заплаха от атаки с украински дронове, а ефектът се разпростира и през днешния ден. Само в Москва и Санкт Петербург са отменени близо 200 полета, а стотици други са отложени, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на руски Telegram канали. От видеа, публикувани в социалните мрежи, се вижда как хора спят на пода по летищата, бият се и пеят "Катюша".

Само между 13:50 часа и 19:00 часа на 5 юли руското военно министерство съобщи за свалени 48 дрона, включително 5 на Московския регион и още 5 над Калужка област т.е. на път към Москва.

ОЩЕ: Нова руска тактика за Покровск и тревожна статистика на НАТО. Бивш шеф на ЦРУ съветва Тръмп как да играе с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

✈️ Aviation chaos in Russia: flights canceled, people sleeping on floors, fighting — and singing “Katyusha”



Russia’s airports are paralyzed as hundreds of flights are delayed or canceled due to the ongoing threat of Ukrainian drone attacks.



In Pulkovo, 48 flights were delayed,… pic.twitter.com/Iln2EJRZo4 — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2025

✈️ Aviation chaos in Russia: flights canceled, people sleeping on floors, fighting — and singing “Katyusha”



Russia’s airports are paralyzed as hundreds of flights are delayed or canceled due to the ongoing threat of Ukrainian drone attacks.



In Pulkovo, 48 flights were delayed,… pic.twitter.com/Iln2EJRZo4 — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2025

В Пулково 48 полета са били отложени, а 74 са били отменени. Най-тежко е било положението на летище Шереметиево са отменени 174 полета, а още 47 – отложени. Един от самолетите, успели да излетят от летището, се е върнал обратно в Москва.

На пътниците е казано, че няма да тръгват поне два дни. Семейства с деца спят директно на пода на летището. Някои са блокирани в чужбина, включително в Турция, и не могат да се върнат.

ОЩЕ: Г-н президент, Влад Путин ще продължи да ви обижда, ако покажете слабост: Апел към Тръмп

Пътници са блокирани и в пристигащите самолети, тъй като не се допускат да слязат. Според някои хората седят затворени в кабините повече от четири часа.

A small taste of what 🇺🇦 endures everyday.



In Moscow and other🇷🇺 airports,a large-scale collapse due to attacks by🇺🇦drones

In Moscow and St. Petersburg,almost 100 flights canceled. Yekaterinburg,Nizhny Novgorod,Kaliningrad,🇷🇺 are forced to sleep on the ground and wait 10+ hours. pic.twitter.com/wWVamkER4J — Maria Schmid - 🇵🇹 (@MariaSc90701399) July 5, 2025

Положението не е по-добро и на летище Пулково в Санкт Петербург. Там над 30 полета са били отменени, а около 100 други са забавени.

Закъснения и отмяна на полети са били регистрирани и на други летища - Екатеринбург, Нижни Новгород, Калининград и други.

ОЩЕ: Русия си крие демографските данни: За да не се знае колко измират в Украйна