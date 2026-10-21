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Внимавайте, ако пътувате до тези четири страни в Европа: МВнР алармира

21 октомври 2026, 9:22 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Внимавайте, ако пътувате до тези четири страни в Европа: МВнР алармира

Българските граждани, намиращи се или планиращи пътуване във Франция, Италия, Белгия и Португалия, да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти, предупреждават от Министерството на външните работи (МВнР).

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Във връзка с проведени масови протестни действия и възникнали безредици в редица европейски градове, включително Париж, Милано, Брюксел и Лисабон са регистрирани сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението. В Италия обстановката се нормализира, докато във Франция се очаква напрежението да се запази и да доведе до нови стачни действия, засягащи предимно обществения транспорт, допълват от външното министерство.

От МВнР съветват гражданите своевременно да проверяват разписанията на обществения транспорт. За проследяване в реално време на информацията за наложените ограничения гражданите могат да се информират чрез платформата Strike Tracker - специализирана за отразяване на информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия и платформата Sortiraparis, която публикува официалните заповеди на Префектурата и на полицията във Франция.

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Франция е обхваната от протести от септември. На 19 октомври френският президент Еманюел Макрон направи обръщение към нацията, в което изрази „гнева и срама“ на обществото заради безредиците и грабежите по време на обхваналите цялата страна през последните дни протести, насочени срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, при които бяха арестувани най-малко 2400 души.

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Протести Пътувания МВнР Италия Франция
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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