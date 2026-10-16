"Войната в Черно море е част от икономическата битка срещу Украйна": Анализатори казаха как трябва да действа България

Войната между Русия и Украйна се пренася в Черно море. Това ще продължи дълго време, тъй като Русия има три основни направления за настъпление. Едното е на фронта в Донбас, Харковска и Запорожка област, където нещата не вървят много добре нито за Русия, нито за Украйна. Няма някакво придвижване на фронта. Това мнение изрази геополитическият анализатор Пламен Димитров в ефира на Нова телевизия.

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По думите му другото направление е европейската подкрепа за Украйна да бъде намалена, ако е възможно. „Тоест Русия се надява в някоя от големите европейски държави на власт да дойде сила, която ще откаже подкрепа за Украйна. И третото направление е да се води икономическа война, която да остави украинците без ток, без отопление и така да стане невъзможно да живеят в страната си“, поясни той.

Според него това, което стана в Черно море и атаките срещу икономическите интереси на Украйна, е част от тази война. „Съответно пък Украйна отвръща с атаки срещу руски кораби и танкери. И това е сюжетът, в който са попаднали България и Румъния“, заяви той.

Според икономиста и финансов анализатор Кузман Илиев руснаците отвръщат, като казват, че удрят по сенчестия флот на украинците. „Да, има икономически елемент в това. Изолирането на Украйна в южните пристанища означава невероятен икономически удар“, заяви той.

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Попитан това, което се случва, провокация ли е към НАТО, икономистът заяви, че според него войната все още не е насочена към НАТО. „България не е част от тази война. Ние трябва да го знаем. Не трябва да се държим истерично, като че ли сме част от войната, въпреки че войната ни засяга от 2014 година. Аз от пет години обяснявам, че тя ще дойде на Черноморския бряг. Ние трябва да действаме като хората, които карат кораба. Тоест, не да кажем: „НАТО, влизайте, спасявайте ни“. Защото можем да ескалираме конфликта“, добави Илиев.

Той припомни, че Америка влиза в Първата световна война с потопяването на търговски кораб, на който има оръжие. „Така че ние наистина трябва да превърнем Черно море в едно спокойно море, в което не се удрят търговски кораби“, смята той.