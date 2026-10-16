И Бойко Борисов, и Кирил Петков, и Иван Костов: Черно море става военна зона, държавата да се подготви - бивши премиери и министри с апел

Отворен апел за сигурността на България и Черноморския регион, подкрепен от президента Росен Плевнелиев, четирима бивши премиери - включително Бойко Борисов, Кирил Петков и Иван Костов, редица бивши министри, висши офицери от резерва, дипломати и общественици, публикува в профила си във Facebook бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Документът е адресиран до българските граждани, Народното събрание, правителството, Европейския съюз и НАТО. В него подписалите се предупреждават, че Черно море се превръща във военна зона, а нарастващите рискове изискват спешни и конкретни действия от страна на държавата.

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В позицията се посочва, че "зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море (включително близо до българския бряг и в румънски води), както и подривните операции на руските служби през последните години, са ясен знак за ескалация на заплахите". "Това не са просто инциденти, засягащи корабоплаването. Те поставят въпроса за защитата на гражданите, критичната инфраструктура и националния суверенитет", се казва в нея.

В документа се изразява безпокойство, че България посреща тези рискове с политическо ръководство, което не демонстрира необходимата решителност.

Документът съдържа конкретни призиви към няколко основни групи - към гражданите, които да изискват от политиците реални доказателства за отбранителните способности на страната, а не обещания, че мирът ще бъде запазен чрез добри отношения с Кремъл.

Апрелът към правителството е да осъди ескалацията на руските военни действия в Черно море, както и да се укрепи наблюдението и защитата на въздушното и морското пространство съвместно с НАТО. Настоява се да се ускори изграждането на способности за противодействие на дронове, включително чрез ползване на опита на Украйна и да се подобри координация между въоръжените сили, службите за сигурност и гражданските институции.

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Призивът към ЕС и НАТО е да приемат сигурността в Черноморския регион като непосредствен приоритет, засилвайки интегрираното наблюдение и общите способности за защита на източния фланг.

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Кои са подписалите апела?

Апелът, който е от 15 октомври 2026 г., е отворен за присъединяване от експерти във външната политика и сигурността. Сред първите подписите си са сложили президентът Росен Плевнелиев, бившите премиери Бойко Борисов, Иван Костов, Кирил Петков и Николай Денков. Подписали са се и много бивши министри - Тодор Тагарев, Атанас Запрянов, Асен Василев, Даниел Митов, Соломон Паси, Надежда Нейнски, Велизар Шаламанов, Бойко Ноев, Меглена Кунева, Румяна Бъчварова, Трайчо Трайков, Аню Ангелов, Валентин Радев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Гергана Паси, Лидия Шулева и Корман Исмаилов.

Апелът завършва с предупреждението, че страната не трябва да чака следващ инцидент или жертви, за да признае мащаба на риска. "Националната сигурност не може да бъде заложник на политически илюзии. Мирът е цел. Отбраната е задължение".