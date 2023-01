Всеки голям работодател – с места за трудоустрояване на лица с намалена работоспобност (ВИДЕО)

Понякога се случва по време на работа да пострадаме при инцидент или да получим заболяване, признато за професионална болест. Нерядко състоянието е тежко и продължава цял живот. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява.

Разпоредбата на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ) предвижда задължение за работодателя с повече от 50 работници и служители да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност

Това са само част от съветите, които Главна инспекция по труда отправя към бъдещите и настоящите работници и служители чрез кампанията си „Достоен труд – от теб зависи“. Тя е насочен към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Информацията е поднесена атрактивно чрез серия видеа, брошури и ръководства, които могат да бъдат открити безплатно на сайта на Агенцията.

Информационните материали са разработени в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. В тях е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. Обърнато е внимание на сезонната работа, командироването и изпращането на работници и служители. Разработени са материали и за административното обслужване на Инспекцията по труда.

Цялата информация за проекта е свободно достъпна в секцията „Дейност“, рубриката „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://www.gli.government.bg/bg/node/11819

Какво трябва да ни осигури работодателя, ако сме с трайно намалена работоспособност, вижте във видеото.