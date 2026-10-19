Борба с мръсния въздух: Близо 11 000 домакинства в София с нови отоплителни уреди

На 10 815 домакинства ще се даде възможност да сменят отоплителните си уреди. Целта е, борейки се за подобряване на качеството на въздуха, да се погрижим за всички хора, за които тази инвестиция е непосилна. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по време на представянето на проекта "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух", финансиран по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г. Бенефициент на проекта е Столична община.

ОЩЕ: Пловдив спира старите коли в Стария град, ето за кого ще важи забраната

Инвестицията по програмата е в размер на 37 млн. евро, от които 85% са от европейско финансиране, а 15% от национално. "Можем да се похвалим, че вече три поредни години сме в нормите, които се изискваха от Европейския съюз. За нас е признание и, че сме част от 16-те града от Breathe Cities, групата градове, заявили амбициозни цели за подобряване на качеството на въздуха", допълни той.

"Ако искаме хората да спазват правилата, трябва да им дадем и подходяща алтернатива", каза зам.-кметът по направление "Околна среда" Николай Неделков.

Това е вторият проект, който Столична община реализира. В първия бяха обхванати над 11 000 домакинства и са заменени 21 000 уреди. Това е довело до намаляване на вредните емисии с над 220 тона фини прахови частици годишно. Неделков обясни, че битовото отопление е отговорно за 55-60% от замърсяването с фини прахови частици и посочи, че затова усилията на Общината са насочени именно в тази насока.

ОЩЕ: София засилва миенето на най-посещаваните градски улици и пространства

"През 2029 г. влиза в сила забраната за отопление с твърди горива в столицата и това е мярката, която дава възможност на софиянци да преминат към чисто и екологично отопление", каза ръководителят на дирекция "Климат, енергия и въздух" (КЕВ) Марин Маринов. По предварителна оценка трябва да се монтират около 16 000 уреда, като 14 000 са термопомпи „въздух-въздух“ - климатици. "Допълнително ще имаме около 1100 мегаватчаса годишно електроенергия от възобновяеми източници", допълни той.

Заявления ще се приемат в шест офиса в столицата, като от 2 ноември ще започне приема в централния такъв в "Красна поляна". Първоначалният прием ще продължи шест месеца, като през май 2027 г. се очаква да започнат първите монтажи. Приоритет на първи етап са физически лица, а на по-късен юридически. Подателите трябва да са собственици на жилището и то да се намира на територията на Столична община.

"Ползвателите ще получат преглед на място от техници, демонтаж и изнасяне на старите уреди, доставка на новото оборудване, монтаж, обучение, гаранционен период на уредите от две години и технически преглед след първия отоплителен сезон", посочи още Маринов.