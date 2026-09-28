Пловдив спира старите коли в Стария град, ето за кого ще важи забраната

Пловдив спира достъпа на стари коли до централната градска част. Забраната влиза в сила от 1 октомври тази година до 30 април 2027 г. Няма да се допускат автомобили от първа и втора екокатегория. Зоната ще обхваща центъра на града, в карето между булевардите „Руски“, „Шести септември“, „Цар Борис трети Обединител“ и „Христо Ботев“. Санкциите за нарушителите ще са от 25 до 500 евро.

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Автомобилите ще могат да се придвижват по тези булеварди. Те не са включени в зоната, а само карето между тях, уточниха от общината.

Стари автомобили в зоната ще имат право да влизат, само ако собствениците и наемателирв имат имоти от нейния обхват, както и ползватели от домакинство, когато постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището.