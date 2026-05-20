София засилва миенето на най-посещаваните градски улици и пространства

20 май 2026, 6:37 часа 1035 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Във връзка с благоприятните атмосферни условия и оживлението в центъра на София, успоредно с дейностите по график, които се извършват на територията на града, Столична община засилва почистването и миенето на едни от най-посещаваните градски пространства – бул. "Витоша" и ул. "Граф Игнатиев".

От 20 май зоните ще се почистват по-често, така че хората, които ежедневно се разхождат, работят, срещат се с приятели или посещават заведения и магазини в центъра, да се радват на по-чиста и приятна градска среда.

В летния сезон по бул. "Витоша" ръчното метене ще се извършва два пъти дневно, а миенето – два пъти месечно, успоредно с по-честото обслужване на кошчетата. По ул. "Граф Игнатиев" миенето също ще се извършва с увеличена кратност – два пъти месечно.

По-честото почистване има пряка полза за градската среда – намалява натрупването на прах и замърсявания и допринася за по-малко фини прахови частици във въздуха, особено в зоните с интензивен пешеходен поток.

Централната градска част е сред най-посещаваните места както от софиянци, така и от гости на града. Дейностите са част от усилията на Столична община за по-чиста и приветлива градска среда.

Едно от предпочитаните места в центъра на София за снимки на зрелостници в навечерието на абитуриентските балове - ул. “Малко Търново”, също е измита и почистена в очакване на празничните дни.

Дейностите се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, а екипите са на терен и осъществяват контрол.

Виолета Иванова
