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Край на спора за боклука: Ето кой ще чисти столичните квартали "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

22 октомври 2026, 13:45 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Край на спора за боклука: Ето кой ще чисти столичните квартали "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

Върховният административен съд окончателно потвърди законосъобразността на избора на изпълнител за сметопочистването в Зона 3, която обхваща районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. По думите му петгодишният договор осигурява правна сигурност и устойчивост на услугата. Кварталите бяха сред най-силно засегнатите от проблемите със сметопочистването.

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Терзиев посочва, че с отказа си да обвърже София с неизгодни договори общината е спестила над 81 млн. евро само от Зона 3, или общо над 220 млн. евро за столичани. По думите на кмета в района вече се изпълняват всички дейности по почистването, включително механизирано миене и метене на места, където досега не са били извършвани. 

Сред приоритетите на общината са повече модерна техника, механизирано почистване, по-добро обслужване на контейнерите, дигитализация на дейностите и по-ефективен контрол върху фирмите изпълнители.

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В район "Искър" вече е започнала поетапната подмяна на старите метални контейнери с по-големи, затворени съдове от автоматизирана система. Според кмета това трябва да намали разпиляването на отпадъци и шума при обслужването, особено през нощта.

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В "Люлин" и "Красно село", където сметопочистването се извършва от общинската фирма "Софекострой", се разглеждат възможности за използване на автоматизирани камиони и контейнери.

Терзиев съобщава още, че от началото на годината общината е наложила санкции на сметопочистващите фирми в размер на 527 196 евро. Той подчертава, че се заплаща само за реално извършена работа, а неизпълнението води до последствия.

Кметът признава, че в някои райони, особено в централната част на София, все още не е постигнато очакваното качество. Там услугата продължава да се предоставя с временен договор. По думите му общината работи по нова обществена поръчка с по-високи изисквания към изпълнителите, като очаква през следващите месеци да има осезаемо подобрение и в Зона 1.

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Сметопочистване кофи за боклук сметоизвозване Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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