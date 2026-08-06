Общината подписа договор за сметопочистването в три района на София

Столичната община официално подписа договора за предварително изпълнение за сметопочистването в Зона 3, с което осигурява дългосрочно решение за районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". Това съобщи заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Договорът е сключен с консорциум "Чиста София" и влиза в сила незабавно. Подписването му става при режим на предварително изпълнение след проведена втора процедура за избор на изпълнител и след решение на Върховния административен съд (ВАС), който потвърди правото на Столичната община да предприеме действия в защита на обществения интерес и здравето на гражданите.

По думите на Неделков договорената цена за събиране и извозване на битовите отпадъци е 134 евро на тон без ДДС. Тя е с 11 евро по-ниска от първоначално предложените 142,23 евро, които общината е отказала да приеме. Още: Добра новина за „Подуяне“ и „Изгрев“ - с крачка по-близо до нов договор за чистотата

"Нашата цел беше ясна - да защитим парите на софиянци и успяхме. С тази разлика спестяваме над 2 милиона евро за целия 5-годишен срок на договора само от тази дейност", заяви заместник-кметът.

От общината посочват, че изпълнителят вече разполага с необходимата техника, която е преминала проверка от Столичния инспекторат. Вместо изискуемите минимум 14 специализирани камиона за битови отпадъци, фирмата има 17, както и още 12 машини за миене, мотометачки и техника за извозване на едрогабаритни отпадъци.

Според Неделков в момента над 90% от контейнерите в трите района се обслужват ежедневно по утвърдения график. Още: Три столични района с нов график за почистване

От Столичната община допълват, че инспекторите ще продължат да следят стриктно работата на новия изпълнител. От началото на годината досега на сметопочистващите фирми в София са наложени санкции за над 354 500 евро за неизпълнение на договорните им задължения, като контролът ще остане със същата строгост.