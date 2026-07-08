Добра новина за „Подуяне“ и „Изгрев“ - с крачка по-близо до нов договор за чистотата

Върховният административен съд (ВАС) окончателно е потвърдил решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за допускане на предварително изпълнение на дейностите по почистването в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". Съдебното решение отключва възможността Столичната община да сключи предварителен договор с избрания изпълнител "Чиста София" веднага, без да се изчаква приключването на делата по същество.

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"Това решение ясно показва, че за съда здравето на хората и чистотата в града стоят много над икономическите интереси на жалбоподателите", заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков. Той допълни, че постигнатите при договарянето цени са икономически защитими за града. "Оценяваме предложената цена от 134 евро за тон битов отпадък като добра на фона на изискванията ни за автоматизирана система, инфлацията и мащабните инвестиции, които очакваме от оператора", каза той.

До фактическото влизане на новия оператор на терен, почистването в трите района продължава да се извършва в рамките на временната организация със собствен общински ресурс и екипи от съседни зони. Дейностите в район "Подуяне" се изпълняват от общинското дружество "Софекострой", а в останалите два района – от оператори, обслужващи погранични територии.

Директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов представи актуални данни за работата на терен, като подчерта, че усилията в момента са насочени към компенсиране на дефицитите от услуги, трупани през последните месеци. "Започнахме поетапно възстановяване на всички дейности, които дължим на гражданите – от извозване на зелени отпадъци до почистване на подлези и кошчетата по спирките на градския транспорт и извозване на едрогабаритни отпадъци", посочи Коджахристов.

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Той обяви, че паралелно с извозването на битовия отпадък предстои да стартират и дейностите по почистване на дъждоприемните шахти в трите района, кактои метенето, миенето и риненето на натрупани наноси по уличните платна.

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По отношение на контрола на терен Коджахристов беше категоричен, че общината няма да толерира неизпълнение. "Само през месец юни Столичният инспекторат е наложил санкции за над 100 000 евро на почистващите фирми. Това е над 50% увеличение на глобите спрямо същия период на миналата година, което е резултат от безкомпромисния ни контрол върху всяка от 42-те дейности, заложени в договорите", добави той.

Столичната община ще продължи да информира своевременно за всяко следващо развитие до пълното финализиране на дългосрочните договори.