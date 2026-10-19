София с нов зам.-кмет по транспорта: Ето кой сменя напусналия Виктор Чаушев

Иван Николов е новият заместник-кмет на София по направление "Транспорт и градска мобилност". Той поема поста от вторник (20 октомври", съобщиха от Столична община. Досега Николов заемаше длъжността директор на дирекция "Транспорт" в Столична община, където от 2017 г. насам работи по управлението на обществения транспорт, оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти.

Припомняме, че в началото на октомври досегашният зам.-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев се оттегли от поста си. ОЩЕ: 12-и заместник-кмет напуска екипа на Васил Терзиев

"Иван познава работата на общината и транспортната система отвътре. Важно е екипите да работят координирано и с ясни приоритети, за да ускорим изпълнението на проектите, които са важни за града. Целта е подготвената работа да се превръща в конкретни резултати за софиянци“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Приоритети

Основната задача пред новия заместник-кмет е да ускори изпълнението на започнатите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества. Ключовите акценти в работата му включват по-бърз и редовен градски транспорт, осигуряване на допълнителни средства за модернизация, подобряване на условията на труд и справяне с недостига на шофьори и персонал.

Сред приоритетите му са и нови градоустройствени планове - подготовка на нов Генерален план за организация на движението и разработване на съвременен транспортен модел на София.

"Поемам отговорността за работата на транспортното направление и за резултатите от нея. Имаме ясни приоритети и добра основа, върху която да надграждаме. Важно е работата ни да води до реални подобрения, които хората усещат в ежедневното си придвижване", посочи от своя страна Николов.

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Мащабно обновяване на градския транспорт

Столична община продължава изпълнението на амбициозната програма за подмяна на превозните средства и модернизация на депата. През 2027 г. за „Столичен електротранспорт“ са предвидени 75 нови трамвая и 50 електробуса. През 2028 г. се очакват още 18 широкорелсови трамвая за линии 20 и 22 (с договор до края на 2026 г.).

През 2026–2027 г. ще бъдат доставени 42 съчленени автобуса втора употреба, както и туристически и 12-метрови автобуси. В началото на 2027 г. ще стартират обществени поръчки за 200 нови автобуса (130 съчленени и 70 стандартни) с планирани доставки през 2028 г.

До януари 2027 г. за „Метрополитен“ се очакват 8 нови влака за линия 3, а през 2028 г. – още 16 влака за линии 1, 2 и 4.

Паралелно с обновяването на автопарка, новото ръководство ще фокусира усилията си върху изграждането на безопасна велосипедна инфраструктура и свързването на съществуващите велоалеи в мрежа между кварталите, центъра и парковете.

Специално внимание ще бъде обърнато и на по-ефективното управление на светофарите, пътната безопасност и създаването на по-удобни условия за пешеходците в целия град.