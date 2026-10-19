Спорт:

София с нов зам.-кмет по транспорта: Ето кой сменя напусналия Виктор Чаушев

19 октомври 2026, 14:18 часа 1110 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
София с нов зам.-кмет по транспорта: Ето кой сменя напусналия Виктор Чаушев

Иван Николов е новият заместник-кмет на София по направление "Транспорт и градска мобилност". Той поема поста от вторник (20 октомври", съобщиха от Столична община. Досега Николов заемаше длъжността директор на дирекция "Транспорт" в Столична община, където от 2017 г. насам работи по управлението на обществения транспорт, оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти. 

Припомняме, че в началото на октомври досегашният зам.-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев се оттегли от поста си. ОЩЕ: 12-и заместник-кмет напуска екипа на Васил Терзиев

"Иван познава работата на общината и транспортната система отвътре. Важно е екипите да работят координирано и с ясни приоритети, за да ускорим изпълнението на проектите, които са важни за града. Целта е подготвената работа да се превръща в конкретни резултати за софиянци“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Приоритети

Основната задача пред новия заместник-кмет е да ускори изпълнението на започнатите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества. Ключовите акценти в работата му включват по-бърз и редовен градски транспорт, осигуряване на допълнителни средства за модернизация, подобряване на условията на труд и справяне с недостига на шофьори и персонал.

Сред приоритетите му са и нови градоустройствени планове - подготовка на нов Генерален план за организация на движението и разработване на съвременен транспортен модел на София.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Поемам отговорността за работата на транспортното направление и за резултатите от нея. Имаме ясни приоритети и добра основа, върху която да надграждаме. Важно е работата ни да води до реални подобрения, които хората усещат в ежедневното си придвижване", посочи от своя страна Николов.

ОЩЕ: Кадрова буря: Оставки, рокади и трусове в екипа на кмета Терзиев

Мащабно обновяване на градския транспорт

Столична община продължава изпълнението на амбициозната програма за подмяна на превозните средства и модернизация на депата. През 2027 г. за „Столичен електротранспорт“ са предвидени 75 нови трамвая и 50 електробуса. През 2028 г. се очакват още 18 широкорелсови трамвая за линии 20 и 22 (с договор до края на 2026 г.).

През 2026–2027 г. ще бъдат доставени 42 съчленени автобуса втора употреба, както и туристически и 12-метрови автобуси. В началото на 2027 г. ще стартират обществени поръчки за 200 нови автобуса (130 съчленени и 70 стандартни) с планирани доставки през 2028 г.

До януари 2027 г. за „Метрополитен“ се очакват 8 нови влака за линия 3, а през 2028 г. – още 16 влака за линии 1, 2 и 4.

Паралелно с обновяването на автопарка, новото ръководство ще фокусира усилията си върху изграждането на безопасна велосипедна инфраструктура и свързването на съществуващите велоалеи в мрежа между кварталите, центъра и парковете.

Специално внимание ще бъде обърнато и на по-ефективното управление на светофарите, пътната безопасност и създаването на по-удобни условия за пешеходците в целия град.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Транспорт Иван Николов заместник кмет Васил Терзиев Виктор Чаушев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес