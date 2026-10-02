Кадрова буря: Оставки, рокади и трусове в екипа на кмета Терзиев

Още преди избирането си през 2023 година кметът на София Васил Терзиев обеща, че в управленската си работа ще разчита на експерти. Но в хода на мандата му редица кадрови решения и напускания на заместник-кметове донесоха остри обществени и политически реакции. Темата с кадровата стабилност в Столична община трайно се утвърди сред най-обсъжданите и напрегнати въпроси в местната власт.

Текучество сред заместник-кметовете

През годините не един и двама заместник-кметове напуснаха или бяха сменени, като само в рамките на тази седмица това направиха фигури, сочени за едни от най-приближените до градоначалника.

Първо поста си на заместник-кмет по обществено строителство напусна Никола Лютов по взаимно съгласие, след като бе натоварен с управлението на най-големия финансов ресурс и ключови инфраструктурни обекти. ОЩЕ: "Няма нищо драматично": Терзиев обясни за напускането на заместник-кмета по строителството

Малко след него заместник-кметът по направление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев също се оттегли, оставяйки ресора да бъде поет временно лично от кмета Терзиев. ОЩЕ: 12-и заместник-кмет напуска екипа на Васил Терзиев

Към поредицата от управленски рокади в Столична община се прибавя и важна промяна в ресора на дигитализацията, където досегашният заместник-кмет Иван Гойчев отстъпва поста си на Светлин Ненов. Досегашният ръководител на направлението обаче остава в екипа като съветник на кмета, за да продължи работата си по ключови дългосрочни проекти и дигиталната трансформация на града. ОЩЕ: Нови рокади: Терзиев смени заместник-кмета по дигитализацията

От екипа на градоначалника през мандата си тръгнаха и редица други ключови фигури, сред които Иван Василев (бивш заместник-кмет по финансите), подал оставката си през 2025 година. Иван Матов, Яна Генова, Илиян Павлов, Никола Барбутов и Надежда Бобчева също бяха част от управленския екип от заместник-кметове, които в хода на мандата не го довършиха, оттеглиха се или бяха сменени заради вътрешни напрежения, управленски разлики или обществени спорове, като общият брой на напусналите ключови заместници достигна 12 души. Барбутов пък стана мишена на българското "правосъдие".

ОЩЕ: Надежда Бобчева се раздели със Столична община: Кой става заместник-кмет на нейно място?

Тази голяма кадрова динамика редовно е повод за остри критики от опозицията и коалиционните партньори, които сочат текучеството и смените като белег на управленска безпътица.

Рокади в ръководствата на общинските дружества

Освен заместник-кметовете, през годините от мандата на Васил Терзиев в Столична община са предприети редица рокади, уволнения и смени на ръководни кадри в различни ключови предприятия, общински дружества и дирекции.

Още в самото начало на мандата през декември 2023 година кметът освободи петима директори на дирекции в Столичната община, на чиито места бяха назначени временно изпълняващи длъжността с цел промяна в начина на работа и контрол.

Впоследствие, в края на юли 2026 година, Терзиев смени ръководството на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, като освободи досегашния директор Николай Савов и назначи нов ръководен екип с амбицията за по-добра ефективност на системата. След тази смяна останаха много въпроси какво се случва в предприятието, защо тя беше извършена и най-важното - как работи дружеството, складират ли се правилно и достатъчно отпадъците, произвежда ли се RDF и т.н. ОЩЕ: Терзиев с ключово назначение: Нов шеф поема отпадъците на София (СНИМКИ)

По-рано - през май тази година, директорът на общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров бе дисциплинарно уволнен заради констатирани закононарушения и директно възлагани договори без процедура, а от общината внесоха сигнала за разследване в прокуратурата. ОЩЕ: Уволниха директора на „Гробищни паркове“ заради незаконно харчене на средства

Сериозен обществен и политически отзвук предизвика и смяната на проф. Стоян Братоев като директор на "Метрополитен". Промяната предизвика масово обществено недоволство и сериозно политическо напрежение. ОЩЕ: Официално: Стоян Братоев не е шеф на „Метрополитен“

Промени и назначения на нови директори бяха извършени и в рамките на общинските транспортни дружества и структури под шапката на общината, където също се търсеше съществена смяна на управленския подход.