12-и заместник-кмет напуска екипа на Васил Терзиев

Още един заместник-кмет напуска екипа на Васил Терзиев в Столична община. Досегашният зам.-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев се оттегля от поста си, става ясно от съобщение на общината. В него обаче не са посочени мотивите за решението.

Новината идва ден след като Столична община обяви, че Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление "Обществено строителство" на мястото на Никола Лютов.

От "Спаси София" изчислиха, че Лютов е 12-ият заместник-кмет, който напуска Столична община от началото на мандата на Терзиев. Още: "Няма нищо драматично": Терзиев обясни за напускането на заместник-кмета по строителството

До назначаването на нов заместник-кмет направление "Транспорт и градска мобилност" ще бъде ръководено временно от самия Васил Терзиев.

"Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага. Подготвихме важни инвестиции в градския транспорт, привлякохме европейски средства и направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града - с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част", коментира Терзиев.