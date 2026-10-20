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Терзиев иска нискоемисионната зона да работи през цялата година

20 октомври 2026, 11:28 часа 870 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Терзиев иска нискоемисионната зона да работи през цялата година

Ще предложим нискоемисионната зона в София да действа целогодишно, като въвеждането на мярката зависи от подкрепата на Столичния общински съвет (СОС) и подготовката на съпътстващи решения за гражданите. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който откри международната конференция Beyond the Smoke: Building Support for Clean Heating Measures in Europe в рамките на "Седмицата на чистия въздух в София".

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По думите на Терзиев положителен резултат от нискоемисионната зона се наблюдава и през няколкото месеца, в които тя действа, а целогодишното ѝ прилагане би довело до по-добри резултати. Общината работи по цялостно предложение, което да отчита опита на други градове и данните за София.

Попитан няма ли мярката да засегне хората, които не могат да си позволят по-нова кола, кметът отговори, че се обсъждат програми за финансово подпомагане за подмяна на автомобилите. "Ние имаме желание да го предложим, защото вярваме в тази политика", заяви Терзиев и добави, че подобни мерки първоначално срещат съпротива и в други градове, но впоследствие се оценяват положително.

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Кметът не посочи конкретен срок за внасяне на предложението. По думите му разширяването на обхвата на нискоемисионната зона трябва да става постепенно, като в действащата наредба вече са заложени стъпки за териториалния ѝ обхват и изискванията към автомобилите.

Нискоемисионната зона в София влиза в сила в началото на декември и важи до края на февруари. Тя е разделена на два ринга с различен обхват. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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