Без стари коли в центъра на София: Резултатите за въздуха и готвени нови ограничения

От старта на текущия сезон за нискоемисионните зони за автомобили (НЕЗ) в София – от 1 декември 2025 г. до момента, са установени 93 400 нарушения и са връчени 695 акта. За периода 1–21 декември миналата година нарушенията в "малкия ринг" са с около 30 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщи за Actualno.com Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление "Зелена система, екология и земеползване".

Наблюдава се и устойчива тенденция към по-добро спазване на правилата в нискоемисионната зона за автомобили. Все повече шофьори планират придвижването си по-отговорно. Благодарение на това, ефектът от нискоемисионната зона се натрупва с времето и води до реално намаляване на замърсяването на въздуха от трафика.

Ефекти

"Доклад на екологично сдружение "За Земята" за ефекта от нискоемисионната зона към февруари 2025 показва, че дори при сегашния ограничен режим, само три месеца в годината, е отчетен спад в концентрациите на азотен диоксид с над 10% спрямо предходната зима. През декември 2024 г., първият месец с ефективен контрол и видеонаблюдение на НЕЗ, концентрациите на азотен диоксид в "малкия ринг" са спаднали с 22–25%", заяви Бобчева.

По думите й тези резултати потвърждават ефективността на приетите мерки, насочени към подобряване на качеството на живот в столицата. Очакванията са след приключване на тазгодишния сезон данните да са още по-добре, благодарение на разширения териториален обхват на зоната.

Преди и след въвеждане на зоните

В средномесечните нива на азотен диоксид за периода преди и след въвеждането на зоната се забелязва понижение. Преди въвеждането на нискоемисионните зони през ноември 2025 г. средномесечната стойност, измерена от автоматизирана информационна система, е приблизително 42.49 мкг/м 3. След въвеждането на забраната през декември 2025 г. средната стойност пада на 36.66 мкг/м 3.

Наблюдава се спад от около 13% в средните нива на замърсяване веднага след въвеждането на ограничителните мерки.

Най-силното доказателство за ефективността на нискоемисионните зони се вижда в периода 15 декември 2025 – 20 декември 2025 г. В този интервал София преминава през период на по-високи нива на замърсяване, но нивата в зоната остават видимо по-ниски спрямо останалите квартали.

В квартали като "Павлово" и "Дружба" замърсяването е на по-високо ниво, докато в нискоемисионната зона стойностите остават стабилни и дори бележат спад.

Въпреки че в началото на януари 2026 г. са регистрирани пикове (на 6 и 7 януари, както и на 10 януари), се наблюдава локално подобрение в зоната в центъра - не се достигат екстремни стойности (над 70-90 мкг/м3), които се наблюдават в периферните станции. След пиковите дни, нивата в зоните спадат в сравнение с останалите измервателни пунктове.

Разширяване

"Обмисляме и варианта за разширяване на времевия период на валидност на зоната, но към момента не са предприети конкретни действия", заяви Бобчева. Предвижда се от 1 декември 2027 г. в "големия ринг" да се добавят и колите от II екогрупа, освен I.

В "малкия ринг" от 1 декември 2028 г. се очаква забраната да се разшири и за автомобили от III екогрупа.