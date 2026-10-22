Трамваят по бул. "Скобелев" най-после сменя трасето си. Ето откъде и как ще минава

Столичната община сключи договор за изместване на трамвайното трасе по бул. "Скобелев" за 5,146 млн. евро без ДДС, съобщиха от общинската администрация. Проектът обхваща участъка от бул. "Христо Ботев" през началото на тунела при Националния дворец на културата (НДК) до бул. "Витоша". До края на годината се предвижда да бъде изготвен работният проект. Договорът е подписан на 20 октомври от заместник-кмета по обществено строителство Емилиян Георгиев и изпълнителя Обединение "Геопът Скобелев", в което участват "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД и "Трансремонтстрой", който включва проектиране и строителство на новото транспортно решение.

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Проектът предвижда трамвайното трасе да бъде изведено надземно върху нова стоманобетонна конструкция. Общата му дължина ще бъде 430 метра, а съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

Първоначално предстои изработване на работен проект въз основа на одобрения идеен проект. Срокът за изготвянето, съгласуването и предаването му е 60 календарни дни. След издаване на разрешение за строеж ще може да започнат строително-монтажните работи, за които е определен срок от 150 календарни дни. От Общината уточняват, че за строителството се отчитат дните, годни за извършване на строителни дейности.

„Това е обект с голямо обществено значение. Изключително стриктно ще следим за спазване на сроковете и качеството на работа“, заяви Георгиев, цитиран в съобщението. По думите му изместването на трасето върху стоманобетонно съоръжение е сериозно инженерно решение, което трябва да бъде изпълнено в интензивна централна градска среда.

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В участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ след демонтажа на релсите ще бъде положена асфалтобетонова настилка и ще бъде обособено еднопосочно локално платно с ширина три метра за достъп до прилежащите жилищни сгради. Предвижда се цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

Северното локално платно, също с ширина три метра, ще бъде с обновена пътна настилка, а тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“ ще бъдат ремонтирани. В тунела е предвидена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзки към булевардите „Черни връх“, „България“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Строителството ще се извършва при временна организация на движението. По думите на заместник-кмета работата ще бъде организирана така, че да се избягва продължително преустановяване на транспортното обслужване, като прекъсванията ще бъдат за кратки периоди, съобразени със строителния график.

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От Общината припомнят, че след постановлението на Върховния касационен съд от 16 септември 2025 г. кметът е разпоредил да бъдат предприети действия за изпълнението му. Възложена е преработка на идейния проект въз основа на техническото решение, одобрено от Столичния общински съвет на 12 юли 2018 г., а изместването на трамвайното трасе е обособено в самостоятелна обществена поръчка.

Процедурата за избор на изпълнител беше обявена през февруари 2026 г., а през август от Столична община съобщиха, че е избран изпълнител. В законоустановения срок не са постъпили жалби срещу процедурата и избора, посочват от Столичната община.