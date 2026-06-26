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Офертите за новото трамвайно трасе по бул. "Скобелев" изненадаха с разлика от милиони

26 юни 2026, 14:39 часа 918 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Офертите за новото трамвайно трасе по бул. "Скобелев" изненадаха с разлика от милиони

Между 4.2 и 5.8 млн. евро без ДДС ще струва дългоочакваното преместване на трамвайното трасе по бул. "Ген. М. Д. Скобелев". Това става ясно от офертите на участниците в обществената поръчка. Припомняме, че проектът предвижда преместване на трамвайното трасе и е сред ключовите инфраструктурни инициативи в района. Той трябва да реши дългогодишен проблем с минаващото в непосредствена близост до жилищните сгради трамваи.

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Най-ниската цена е предложена от "Трейс Груп Холд" АД – над 4.2 млн. евро без ДДС (над 5.1 млн. евро с ДДС). В сумата са включени 120 хил. евро за работно проектиране, 15 хил. евро за авторски надзор и малко над 4,1 млн. евро за строително-монтажни работи, включително 10% за непредвидени разходи.

На второ място по цена е офертата на "Инмат София" ЕООД, която възлиза на над 4.3 млн. евро без ДДС (малко над 5.2 млн. евро с ДДС).

Най-високата оферта е подадена от Обединение "Геопът Скобелев" ("Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД и "Трансремонтстрой" ЕАД) – над 5.8 млн. евро без ДДС (над 7 млн. евро с ДДС).

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В края на февруари Столична община обявява процедура за избор на изпълнител за реализиране на новото трасе. Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството. Новото решение за трамвайното трасе по бул. "Скобелев" е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. "Хр. Ботев", началото на тунела при НДК и до бул. "Витоша".

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обществена поръчка трамвай бул. Скобелев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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