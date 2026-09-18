Трамваите към четири квартала са под въпрос заради трасето до НДК: "Спаси София" алармира

Трамвайното движение по ключовите булеварди "България" и "Витоша", по които се движат линиите 1, 6, 7 и 27 към кварталите "Иван Вазов", "Борово" и "Манастирски ливади", е под сериозна заплаха. Това предупреждават от "Спаси София" в профила си във Facebook. Причината е изтеклият срок, даден от съда на Столичната община, да премахне временното трамвайно трасе покрай тунела на НДК, което съществува още от 2010 г. без трайно решение в рамките на четири мандата.

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От "Спаси София" подчертават, че още през 2017 г. са предложили работещ алтернативен вариант, но впоследствие избраният подход за реконструкция на тунела и привеждане на трасето в норми така и не е стартирал пет години по-късно.

От партията настояват за спешен и ясен отговор от кмета Васил Терзиев какви мерки ще предприеме общината, за да предотврати спирането на трамваите и да изпълни съдебното решение.

През август стана ясно, че е избран изпълнител за преместването на трамвайното трасе по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Витоша“. На първо място е класирано обединение „Геопът Скобелев“. В него участват три дружества с опит в изграждането на транспортна инфраструктура – „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Трансремонтстрой“ ЕАД.

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Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.