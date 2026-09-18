Кабинетът "Радев":

Трамваите към четири квартала са под въпрос заради трасето до НДК: "Спаси София" алармира

18 септември 2026, 8:50 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Трамваите към четири квартала са под въпрос заради трасето до НДК: "Спаси София" алармира

Трамвайното движение по ключовите булеварди "България" и "Витоша", по които се движат линиите 1, 6, 7 и 27 към кварталите "Иван Вазов", "Борово" и "Манастирски ливади", е под сериозна заплаха. Това предупреждават от "Спаси София" в профила си във Facebook. Причината е изтеклият срок, даден от съда на Столичната община, да премахне временното трамвайно трасе покрай тунела на НДК, което съществува още от 2010 г. без трайно решение в рамките на четири мандата.

ОЩЕ: Окончателно: София е осъдена да махне трамваите от локалното на бул. "Скобелев"

От "Спаси София" подчертават, че още през 2017 г. са предложили работещ алтернативен вариант, но впоследствие избраният подход за реконструкция на тунела и привеждане на трасето в норми така и не е стартирал пет години по-късно.

От партията настояват за спешен и ясен отговор от кмета Васил Терзиев какви мерки ще предприеме общината, за да предотврати спирането на трамваите и да изпълни съдебното решение.

През август стана ясно, че е избран изпълнител за преместването на трамвайното трасе по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Витоша“. На първо място е класирано обединение „Геопът Скобелев“. В него участват три дружества с опит в изграждането на транспортна инфраструктура – „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Трансремонтстрой“ ЕАД.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ясна е фирмата, която ще премести трамвайното трасе по бул. "Скобелев"

Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спаси София трамваи бул. Скобелев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес