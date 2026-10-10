Нова зала по джудо отвори врати в Стара Загора

Новата модерна зала по джудо на „Джудо Клуб Берое“ официално отвори врати в Стара Загора. Новото спортно пространство ще даде възможност на десетки деца и младежи да тренират и развиват уменията си под ръководството на световния шампион по бойно самбо и дългогодишен състезател Веселин Иванов. На официалното откриване присъстваха заместник-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев и секретарят на Общината Николай Диков.

Събитието започна с отслужване на водосвет за здраве и благополучие. По време на церемонията беше отправено послание спортът да бъде не само начин за физическо развитие, но и ключово средство за изграждане на характер, дисциплина, смелост и увереност у младите хора. Пожеланието към новия клуб бе залата да се превърне в място, където децата ще получават ценности, които да носят със себе си и извън нея.

Зад реализацията на проекта стои известният старозагорец Веселин Иванов. Той е световен шампион по бойно самбо от Казабланка (Мароко) и Спортист №1 на Стара Загора за 2015 г. Богатият му спортен път включва успехи в джудото, самбото и ММА, като част от професионалната си кариера развива във Великобритания.

При откриването Иванов изрази дълбока благодарност към хората, застанали зад идеята му, както и към кмета Живко Тодоров и Община Стара Загора за оказаната подкрепа. Със съдействието на местната власт, неизползвано до момента общинско помещение бе изцяло преобразено и получи ново, благородно предназначение.

„Нека на първо място да бъдем човеци и да имаме вътрешна дисциплина. Да бъдем по-добри един към друг – така нещата ще се случват в правилната посока и по естествен път“, сподели Веселин Иванов. Той подчерта, че голямата му цел е да мотивира децата да спортуват, да бъдат дисциплинирани и да не се отказват пред трудностите.

Секретарят на Общината Николай Диков припомни, че през годините редица необитаеми общински пространства са получили нов живот, а тази зала е поредният успешен пример.

„Така се прави силна Стара Загора – когато правиш добро и когато хората около теб правят това, в което са най-добри“, заяви Диков. Той сподели, че познава Веселин Иванов още от детските му години и е проследил пътя му у нас и в чужбина. „Днес Веско е успешен човек, шампион и треньор. Той знае как да създаде нещо от нищото“, допълни Диков, изразявайки увереност, че тук децата ще получат много повече от чиста спортна подготовка.

Новото пространство ще бъде изцяло насочено към работата с млади състезатели, възпитавайки у тях уважение, постоянство и шампионски дух. Официалното откриване завърши с пожелание залата винаги да бъде пълна с детски усмивки и от нея да излязат бъдещите големи шампиони на Стара Загора.