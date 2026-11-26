Изложбата „По следите на времето“ бе открита официално тази вечер в Регионалния исторически музей в Стара Загора. Посветена на 135-годишнината от рождението на Димитър Гюдженов, тя събира 46 произведения от 17 музея и галерии в страната.

По време на откриването заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева поздрави екипа на галерията за мащабната работа и кратките срокове, в които е реализиран проектът. Тя подчерта, че градът има основание да се гордее с Димитър Гюдженов и призова училищата да организират посещения на изложбата, за да могат повече деца и млади хора да се запознаят с неговото изкуство.

„Това е една изключителна изложба за културния живот на Стара Загора. Екипът на галерията и нейният директор свършиха невероятна работа“, отбеляза Милена Желева. Тя поднесе поздравления и цветя от името на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров.

Директорът на Регионалния исторически музей – Стара Загора Петър Калчев също приветства гостите и поздрави екипите на двете културни институции за успешното сътрудничество.

„Радвам се, че в навечерието на светлите коледни празници създадохме тази прекрасна изложба. Тя е плод на общите усилия и сътрудничеството между музея, Художествената галерия и техните екипи. Благодаря на всички, които помогнаха проектът да бъде осъществен!“, заяви Петър Калчев.

Директорът на Художествената галерия в Стара Загора д-р Катя Тинева-Гюрковска изрази своята благодарност към Националната галерия и ателието по консервация и реставрация.

„Без неуморната работа на реставраторите нямаше да можем да видим творбите в този вид. Всички произведения преминаха през ателието по консервация и реставрация на Националната галерия, за което сърдечно благодарим“, посочи Катя Тинева-Гюрковска.

Тя подчерта значението и на полученото разрешение от президента на Република България Илияна Йотова за представянето в Стара Загора на емблематични произведения на Димитър Гюдженов. Сред тях са „Цар Симеон“ и „Хан Кубрат и синовете му“, които не са показвани пред старозагорската публика от десетилетия.

Д-р Катя Тинева-Гюрковска благодари и на проф. д-р Марин Добрев, който присъства на откриването, за мащабния му изследователски труд, посветен на старозагорските художници. В края на официалното откриване бе прочетен и поздравителен адрес от името на президента на Република България Илияна Йотова.

На събитието присъстваха още омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, началникът на отдел „Култура“ към Община Стара Загора Диана Атанасова, началникът на отдел „Туризъм“ Маргарита Крумова, експерти от отделите, директорът на ОП „Арт сцена – Стара Загора“ Екатерина Радукова, общински съветници, представители на Съюза на българските художници и старозагорци, ценители на изкуството.

Проектът се реализира със съдействието на Община Стара Загора, Регионалния исторически музей – Стара Загора, Съюза на българските художници, Държавния военноисторически архив, Централния държавен архив и Радио Стара Загора.

Инициативата на Художествена галерия – Стара Загора е част от Националния културен календар за 2026 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.