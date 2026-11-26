Над 50 точки от дневния ред бяха разгледани днес на 49-ото заседание на Общинския съвет – Стара Загора. Заседанието бе председателствано от Ивета Лазарова. В началото на сесията клетва като общински съветник положи Иванка Михайлова от групата на ПП „ГЕРБ“. Тя заема мястото на Антон Тонев, чиито пълномощия бяха предсрочно прекратени след подадена оставка. Промяната е отразена в решение на Общинската избирателна комисия – Стара Загора от 20 ноември 2026 г. Съветниците гласуваха и промени в съставите на постоянните комисии. Иванка Михайлова бе избрана за член на комисиите по здравеопазване и социална политика, както и на комисията по управление на общинските дружества, където бе определена и за заместник-председател.

С единодушие – 41 гласа „за“, Общинският съвет избра Бояна Тихомирова Танева-Манова за свой заместник-председател. С решението тя става третият заместник-председател на местния парламент.

Д-р Танер Чавуш бе избран за временно изпълняващ длъжността управител на „СБАЛО – Стара Загора“ ЕООД. Предложението получи подкрепата на 43 общински съветници. Той ще заема поста до провеждането на конкурс за избор на управител на дружеството и вписването на новоизбрания ръководител в Търговския регистър.

По повод ситуацията в лечебното заведение кметът Живко Тодоров подчерта необходимостта от спешни действия за гарантиране на бъдещето на общинското лечебно заведение и запазване на неговата дейност. Според него най-устойчивото решение е структурата да бъде съхранена, но да стане част от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ чрез вливане или друга форма на обединение.

Кметът изтъкна, че управлението на подобен тип здравно заведение не е сред основните функции на една община, а засилващата се конкуренция от страна на частните лечебни структури поставя допълнителни предизвикателства пред неговото развитие.

Живко Тодоров изрази притеснение, че при запазване на настоящия модел на управление финансовите затруднения на дружеството ще се задълбочават, а недостигът на кадри ще се увеличава. По думите му това създава реален риск в дългосрочен план лечебното заведение да изпадне в несъстоятелност. Затова, подчерта той, е важно своевременно да бъде намерено решение, което да осигури устойчивост на структурата и възможност тя да продължи да предоставя здравни услуги на пациентите.

Председателят на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика Янко Янков информира, че в близките дни предстои среща с министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В рамките на разговорите ще бъдат обсъдени възможностите за преструктуриране на СБАЛО – Стара Загора и интегрирането му в структурата на най-голямото лечебно заведение в областта. Янков акцентира върху регионалното значение на болницата, която обслужва пациенти от общо 15 общини.

С единодушие Общинският съвет – Стара Загора прие на първо гласуване изменения и допълнения в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на общината. Измененията са във връзка с приетите промени в Закона за движението по пътищата, с които се предвижда условията и редът за регистрация на ИЕПС в общините да бъдат определени с наредба на Министерския съвет. На национално ниво е предвидено и изграждането на регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, както и на единна автоматизирана информационна система, която да се използва от общините в страната. Подходът има за цел да улесни гражданите при използването на индивидуални електрически превозни средства на територията на различни общини и да подпомогне контролните органи при изпълнение на законово определените им функции.

Общинският съвет подкрепи участието на Община Стара Загора като партньор в два международни проекта, насочени към подобряване качеството на живот, здравето и благосъстоянието на гражданите.

По проект „PULSE-NEB“, финансиран по програма „Хоризонт Европа“, ще бъде проучено как жилищната среда влияе върху здравето и качеството на живот. Фокусът ще бъде върху достъпността, зелените площи, възможностите за придвижване и отдих, с особено внимание към потребностите на възрастните хора, хората с увреждания и младежите.

По проект „SANI-MED“, по програма Interreg Euro-MED 2021–2027, с водещ партньор Община Прато, Италия, ще бъдат тествани технологични решения в обществени сгради за подобряване качеството на въздуха в затворени помещения и ограничаване на микробиологичното замърсяване на повърхностите.

В началото на заседанието председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова представи две социални каузи, които получиха подкрепата на местния парламент.

Общинският съвет се присъедини към кампанията на сдружение „Самаряни“ „16 дни активизъм срещу насилието над жени“, като в залата бе представена интерактивната арт инсталация „Има кой да те чуе“.

Подкрепа получи и инициативата „Бъди до мен“ на сдружение на Тарлови пациенти в България, посветена на детската книга „Цветовете на мечтите“. Средствата от продажбата ѝ ще бъдат използвани за водна рехабилитация и арт терапия на хора с периневрални кисти на Тарлов. Закупените от общинските съветници книги ще бъдат дарени на 251 деца от общината, които ползват услугата „Личен асистент към социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Общинските съветници в Стара Загора подкрепиха възможността за създаване на юридическо лице с нестопанска цел – Фондация „Стара Загора – 2032“, с цел участие на град Стара Загора в инициативата „Европейска столица на културата 2032“. Стара Загора и още 15 общини подписаха меморандум в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032 г.

Подкрепеното от Общинския съвет – Стара Загора намерение за учредяване на Фондация „Стара Загора – 2032“ ще бъде реализирано единствено при условие, че градът спечели инициативата и получи титлата „Европейска столица на културата 2032“. В този случай Община Стара Загора ще трябва да учреди фондацията в срок от три месеца след официалното обявяване на Стара Загора за победител.

В рамките на заседанието бяха разгледани и гласувани предложения, свързани с изработването на подробни устройствени планове (ПУП), именуването на улици в града и отпускането на еднократна безвъзмездна финансова помощ. Съветниците одобриха също промени в общинския бюджет, вътрешни компенсирани промени в разходната част и актуализация на инвестиционната програма за 2026 г.