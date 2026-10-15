Община Стара Загора е домакин на първата партньорска среща по проект Yala

Община Стара Загора е домакин на първата партньорска среща по международния проект „Младежко застъпничество за местни дейности“ (Youth Advocacy for Local Affairs - YALA), реализиран по програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Срещата се провежда от 13 до 15 октомври 2026 г. с участието на представители на България, Гърция, Грузия и Армения.

Заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова приветства международните гости и ги запозна с над 30-годишния опит на общината в младежкото самоуправление, гражданското участие и подкрепата за инициативите на младите хора.

„Гласът на младите хора трябва да бъде чут днес, а не утре. Важно е те да умеят да анализират проблемите, да мислят критично и да предлагат решения. Нашата задача е да им дадем знания, увереност и възможности да участват активно в развитието на обществото“, подчерта Надежда Чакърова.

Международните гости споделиха отличните си впечатления от Стара Загора и проявиха голям интерес към дейността на местните младежки структури. Особено внимание предизвикаха изборът на млад кмет, работата на Младежкия общински съвет и възможностите за осъществяване на младежки инициативи. Партньорите поискаха да научат повече за организацията на тези дейности, начина на избор на младежките представители и участието им в обществения живот на града.

Надежда Чакърова разказа за 30-годишната история на инициативата млад кмет на Млада Загора и за институцията на младия омбудсман, създадена по време на нейния мандат като обществен посредник. Тя посочи, че примерът на Стара Загора вече е последван от други български общини, сред които Бургас, Пловдив и Благоевград.

Заместник-кметът представи и общинската програма за подкрепа на млади таланти и младежки инициативи, приета от Общинския съвет по предложение на кмета Живко Тодоров. Програмата дава възможност за финансова и организационна подкрепа както на млади хора с постижения в различни области, така и на идеи, предложени от самите младежи.

Надежда Чакърова запозна гостите и с дейността на Международния младежки център - Стара Загора, носител на Знака за качество на Съвета на Европа. Тя разказа за възможностите за неформално образование, доброволчество, гражданско участие и работа с младежи от уязвими групи.

В срещата от страна на Община Стара Загора участваха Георги Симеонов директор дирекция „Европейски програми и протокол“, Здравко Димитров - ръководител на звено „Младежки дейности“ и Яница Чолакова - главен експерт в отдел „Образование и младежки дейности“.

Гръцката делегация включва заместник-кмета на Община Пагайо Олга Абация, Ираклис Каравасилиу и представителите на Младежкия общински съвет в Пагайо Апостолис Албанопулос и Георгиос Сагкурис.

От Армения участват Армине Ованесян и Анна Торосян от Общностния център в Дилижан.

Сред представителите на Грузия са Тамар Асланишвили – ръководител на отдела за интернационализация и връзки с обществеността към Държавния университет „Якоб Гогебашвили“ в Телави, Соломони Рамазашвили - ръководител на администрацията на университета, Тинатин Ханджалиашвили - заместник-председател на Общинския съвет в Телави, Теона Чавелашвили - координатор по връзки с обществеността в регион Кахети, и Торнике Шубитидзе - първи заместник-ръководител на Агенцията за младежта на Грузия.

В първия ден на партньорската среща, 13 октомври, участниците се запознаха с местните младежки политики и посетиха Тракийския университет. Там бяха посрещнати и приветствани от доц. д-р Цветослав Койнарски, заместник-ректор по учебната дейност. Гостите се запознаха с дейността на висшето училище и разгледаха университетския кампус.

Днес, 14 октомври, участниците ще се запознаят по-подробно с дейността на Международния младежки център, Младежкия общински съвет и младите омбудсмани. Предстоят срещи и разговори с младежи, които участват в местни инициативи, както и дискусия за възможностите добри практики от Стара Загора да бъдат приложени в останалите партньорски държави.

На 15 октомври партньорите ще обсъдят предстоящите обучения, международни инициативи и следващите стъпки по проекта.

В знак на гостоприемство Надежда Чакърова връчи подаръци от името на Община Стара Загора на представителите на партньорските организации и институции.