Община Стара Загора подкрепя семейства с репродуктивни проблеми

По време на инициативата присъстващите бяха запознати с теми, свързани с репродуктивното здраве, изследванията при жената и мъжа, замразяването на яйцеклетки и репродуктивен материал, планирането на семейство и възможностите на асистираната репродукция. Домакините демонстрираха и условията и апаратурата в центъра чрез специално организирана обиколка в отделенията. Информацията беше представена от д-р Мира Христова, д.м. – медицински управител на Инвитро център Ню лайф-Ниа мед, д-р Николай Христов, ръководител на Акушеро-гинекологичното отделение към МБАЛ Ниамед, Стара Загора, и д-р Добринка Петрова – акушер-гинеколог, медицински управител на New Life, Пловдив.

Акцент в събитието беше и информацията за финансовата подкрепа, която Община Стара Загора предоставя на семейства и двойки във фактическо съжителство с репродуктивни проблеми чрез специализираната комисия към Общинския съвет. Механизмът дава възможност на нуждаещите се да кандидатстват за подпомагане на процедури и дейности, свързани с асистираната репродукция. Достъпът до достоверна информация и познаването на съществуващите възможности за подкрепа са важна стъпка за хората, които се сблъскват с трудности по пътя към родителството. Именно затова в Инвитро център Ню лайф-Ниа мед, Стара Загора, разполагат вече и с пакета документи за кандидатстване.

Община Стара Загора насърчава информираността по темата и усилията за създаване на условия, които дават надежда и подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми. Антон Тонев, заместник-председател на Общинския съвет и член на комисията по здравеопазване, беше гост на събитието. Антон Тонев запозна присъстващите с начина и изискванията за кандидатстване за семейства или двойки с репродуктивни проблеми. Той припомни, че през 2025 г. по тази процедура са одобрени 19 двойки за обща финансирана сума 57 000 лева, или по 3000 лева на семейство. За 2026 г. финансовата помощ е завишена на 2045 евро на семейство.

Антон Тонев изказа увереност, че новият бюджет за 2027 г. ще бъде още по-полезен за хората, които чакат своето щастие с нов живот. За начина на кандидатстване можете да се информирате подробно тук:

starazagora.obshtini.bg/doc/6178289

Инициативата на екипа на New Life Nia Med постави във фокус значими въпроси за репродуктивното здраве и възможностите за медицинска и институционална подкрепа.