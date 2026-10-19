S&P повиши перспективата пред кредитния рейтинг на Стара Загора

През октомври международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши Перспективата на кредитния рейтинг на Община Стара Загора от стабилна на положителна, като потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на ниво „BBB-“.

Макроикономическа рамка и държавна подкрепа

В хода на изготвянето на кредитния рейтинг на Община Стара Загора кредитната агенция прави оценка на няколко основни фактора с определящо значение за фискалната стабилност и управление на национално и местно ниво. S&P Global Ratings предвижда растежът на БВП на България леко да спадне, но да остане стабилен със средна стойност от 2,6% в периода 2026 – 2029 година. Устойчивият растеж на БВП ще подкрепи приходите в централния бюджет и трансферите на средства към местните власти, включително Стара Загора, въпреки очакването за фискална консолидация през 2027 година.

Агенцията очаква Община Стара Загора да поддържа оперативен излишък в изпълнението на бюджета си до 2028 година. Капиталовите субсидии и трансферите от централния бюджет ще подкрепят общинската инвестиционна програма, запазвайки високата ликвидност и ниския дълг. Тези водещи фактори за очакван висок растеж и повишени фискални приходи дават основание на S&P да повиши Перспективата на кредитния рейтинг от стабилна на положителна.

Силни страни в управлението на общинските финанси

Тази оценка отразява виждането, че Стара Загора ще се възползва от благоприятния икономически растеж на България и стабилните трансфери от държавния бюджет за инфраструктурни нужди. Общината ще остане с много нисък дефицит след капиталовите разходи, което ще запази добрата ѝ ликвидност и ниския дълг под 5% от приходите.

Въпреки ограниченията, произтичащи от институционалната рамка и зависимостта от централния бюджет (близо 70% от оперативните приходи на общината идват от държавни трансфери), силни страни в управлението остават доброто управление на дълга и високите ликвидни буфери. Кредитната агенция очаква общинският бюджет да избягва дефицит и да приключва всяка година с малък оперативен излишък в периода до 2028 година. Възходящият сценарий за реално повишаване на самия рейтинг на Стара Загора е възможен, ако България запази икономическия растеж с по-високи приходи и обем от субсидии, а общината успее да диверсифицира собствените си източници на финансиране.

Икономическа трансформация и зелен преход

Старозагорската икономика е традиционно концентрирана около енергийния сектор, чиято брутна добавена стойност за икономиката се оценява на 66% през 2025 година. За да ограничи риска от прехода към чиста енергия, Община Стара Загора планира мащабни инвестиции в критична инфраструктура и нови индустриални зони.

Фокусът на инвестициите ще бъде насочен към дигитализация, производство на възобновяема енергия от соларни паркове, батерии за съхранение на енергия и компоненти за електрически автомобили. Основната финансова подкрепа за тази модернизация ще дойде чрез Фонда за справедлив преход, в който за региона са целево предназначени близо 1 млрд. евро. Положителен факт е, че с БВП от около 26 000 евро на глава от населението, Стара Загора се нарежда на трето място в национален план — обстоятелство, което поддържа висока покупателна способност в града.

Еврозоната и бъдещите перспективи

Влизането на България в еврозоната допълнително подкрепя икономическия растеж на местните икономики и общините, които разчитат на предвидимост и финансова стабилност. В този контекст, устойчивият икономически ръст на страната осигурява стабилен гръб за Община Стара Загора, която демонстрира отлично фискално здраве, нисък дългов риск и устойчиво изпълнение на бюджета. Положителната перспектива е ясен сигнал към международните и местните инвеститори, че градът остава сигурна, предвидима и привлекателна дестинация за нов бизнес.