Стара Загора е сред шестте пилотни общини за изготвяне на антикорупционни планове

Стара Загора е сред шестте пилотни общини в България, които ще изготвят и внедрят в работата си иновативни антикорупционни планове. Тази инициатива обхваща най-големите административни и икономически центрове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, които управляват мащабни публични финансови ресурси и са сред водещите възложители на обществени поръчки.

Във връзка с подготовката и реализацията на проекта в зала „П. Р. Славейков“ се проведе специализирано обучение за общинските служители, ръководено от Иван Гендов и Коста Костадинов – водещи експерти от дирекция „Превенция на корупцията“ към Сметната палата. Целта на програмата е преминаването от формално попълване на документи към реално идентифициране и управление на корупционни рискове на местно ниво.

Процесът изисква структуриран подход и преминава през няколко задължителни фази: сформиране на екип от вътрешни експерти с ясно дефинирани отговорности, преглед на досегашни одити, сигнали и слабости в структурата на администрацията, фокусиране върху практически уязвими звена, а не върху абстрактни или хипотетични заплахи, разработване на конкретни действия с измерими резултати, ясни срокове и персонално отговорни лица.

Специален акцент беше поставен върху ключовите сфери на корупционен риск. Ефективните мерки трябва да покриват най-критичните звена, където се разпределя публичен ресурс или се предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Експертите ги очертаха така: Управление и разходване на средства: Контрол върху разпределението на общинския бюджет и целевите държавни субсидии.

Обществени поръчки: Прозрачност при подготовката, провеждането и сключването на договори с изпълнители.

Административни и регулаторни режими: Оптимизация на лицензионни и регистрационни услуги за предотвратяване на субективни решения.

Контролна дейност и концесии: Мониторинг върху отдаването на общинско имущество и дейностите по местен контрол.

Особено внимание беше отделено на необходимостта плановете да се основават на реално идентифицирани рискове, а не само на общи или хипотетични възможности. Експертите обърнаха внимание и на разликата между формалното изпълнение на законови задължения и реалните антикорупционни мерки. Подчертано беше, че ефективните мерки трябва да бъдат конкретни, насочени към определен риск и да позволяват измерване на постигнатия резултат.

Времевата рамка и механизмите за отчетност са в основата на гарантира устойчивост на всеки план с антикорупционни мерки. До 31 януари се одобряват антикорупционните планове за съответната година.

До 1 март се публикуват на уебсайтовете на общините. На всеки 3 и 6 месеца се прави текущ междинен мониторинг и отчитане на напредъка по заложените мерки.

Цялостен годишен отчет за реално постигнатите резултати се изготвя в края на всяка календарна година.

По време на дискусията се обсъдиха въпроси, касаещи и използването на плана като инструмент за влияние върху служители, както и възможността за злоупотреби със сигнали за нарушения.

Програмата поставя сериозен акцент върху публичността и защитата на сигнализиращите лица, осигурявайки достъпни и сигурни канали за подаване на сигнали от гражданите. Пилотното участие на Община Стара Загора ще помогне за изграждането на единен и работещ модел за прозрачност, който по-късно да бъде приложен и в останалите български общини.