Чешки тийнейджър спря Джокович на крачка от титла №100

Суперзвездата на световния тенис Новак Джокович се прости с мечтата си да спечели своята титла номер 100 в кариерата на Мастърс-а в Маями. 37-годишният сърбин отстъпи във финала на престижната надпревара пред чешкия тийнейджър Якуб Меншик. Двубоят между двамата бе много оспорван като завърши при резултат 7:6 (4) и 7:6 (4) за младока. Това бе и първата титла за 19-годишния Меншик като професионалист.

Срещата стартира с огромно закъснение от близо шест часа. Причината бе, че вчера в Маями се изляха сериозни количества дъжд, което попречи на мача да започне. Новак Джокович пък не бе на 100 процента, тъй като бе получил инфекция на окото и трябваше няколко пъти да си слага капки. В крайна сметка двубоят бе доста оспорван, но Якуб Меншик излезе краен победител след два много трудни тайбрека.

Young. Fearless. CHAMPION.



19-year-old Jakub Mensik defeats his idol Novak Djokovic to win his first ever Masters 1000 in Miami - and first ATP title!!!#MiamiOpen @mensik_jakub_ pic.twitter.com/GHL0O68UaE