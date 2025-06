Двойни стандарти в тениса? Джокович го изгониха за същото, на Музети му се размина (ВИДЕО)

Неволен инцидент на Ролан Гарос повдигна въпроса за това дали има двойни стандарти в тениса. Лоренцо Музети допусна невъздържана проява на корта в двубоя си срещу Франсис Тиафо от 1/4-финалите, като изрита тенис топка. За нещастие, топката отиде право в тялото на жена съдия на линията. Музети я уцели в областта на гърдите, а инцидентът напомни случка от US Open 2020, когато за същото провинение Новак Джокович бе дисквалифициран.

В социалните мрежи се появи видео, което сравнява двата инцидента, а те са почти идентични - с разликата, че Ноле направи удара с ракетата си, докато Музети го стори с крак. И при двамата действията не бяха умишлени, като побързаха да се извинят на пострадалите дами. Факт е обаче, че Джокович бе мощно освиркван и заклеймен от тенис обществеността, като такива бяха реакциите както на феновете, така и на съдиите и организаторите.

В същото време действието на Музети не бе прието по такъв начин. Италианецът единствено получи предупреждение от съдията и не последва по-сериозно наказание, каквото бе присъдено на Джокович, който се прости с участието си на US Open. Вероятно за решението е натежало и това, че при удара на Новак дамата остана без въздух, а играта бе прекъсната за няколко минути, докато Музети имаше късмет, че ударът не бе толкова тежък.

Има ли двоен аршин във взимането на решения в тениса - може да прецените сами от двата инцидента с Джокович и Музети:

Djokovic accidentally hits a line judge — defaulted instantly.

Musetti does the same, no action taken.



If it were Novak, media would erupt, narratives would burn, and he'd be tennis' villain of the day.



The double standards aren’t just real, they’re loud.@DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/jtKc0YmeRg