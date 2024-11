Фриц обърна Де Минор и направи услуга на Яник Синер (ВИДЕО)

Световният номер 5 Тейлър Фриц обърна и победи австралиеца Алекс Де Минор с 2:1 (5:7, 6:4, 6:3) в оспорван двубой от третия кръг на Финалния турнир на АТП в Торино. Този успех гарантира класирането на номер 1 в ранглистата Яник Синер за полуфиналите, дори и при загуба от руснака Даниил Медведев тази вечер.

Фриц също е близо до полуфиналите, но при победа на Медведев срещу Синер в два чисти сета, то руснакът и италианецът ще продължат напред за сметка на американеца. Иначе Де Минор спечели първата част срещу Фриц със 7:5. Двамата си размениха по един пробив. Австралиецът обаче направи втори за 6:5, а впоследствие затвори сета.

What. A. Point. 🤯@alexdeminaur with just enough to get past Fritz...eventually#NittoATPFinals pic.twitter.com/KZbh8gsmb5