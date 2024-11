Болен или не: Карлос Алкарас пребори приятел на Григор Димитров (ВИДЕО)

Световният номер 3 Карлос Алкарас постигна първата си победа в тазгодишното издание на Финалите на АТП. В зала "Иналпи Арена" в Торино испанецът се наложи с 2:0 (6:3, 7:6(8)) над руснака Андрей Рубльов, който е много добър приятел на първата ракета на България Григор Димитров.

В двубоя от втория кръг Алкарас изглеждаше възстановен от вируса, с който се бори в последните дни. Той победи в първия сет сравнително лесно, спечелвайки последните четири гейма в него. Във втората част Рубльов успя да изравни играта. Руснакът взимаше много по-лесно подаванията си, като в един момент направи 19 поредни точки на свой сервис. Това обаче му стигна само за тайбрек.

"How on earth has he won that point?!"



Both players couldn't help but smile after this crazy point at the #NittoATPFinals 🤩@AndreyRublev97 @carlosalcaraz pic.twitter.com/zJLb9oFpP8