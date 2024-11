Александър Зверев почти със сигурност е на 1/2-финал в Торино! Германецът мина и през Рууд (ВИДЕО)

Световният номер 2 Александър Зверев почти със сигурност е полуфиналист на Финалите на ATP в Торино. Германецът надделя срещу норвежеца Каспер Рууд с 2:0 (7:6(3), 6:3) за 1 час и 28 минути и записа втора поредна победа в турнира, който събира най-добрите осем състезатели през последния сезон.

Двамата изиграха страхотен двубой, в който вкараха съответно 77% и 80% първи подавания, което доведе до доминация в сервис геймовете. Зверев реализира 11 аса, а скандинавецът - 3. В хода на срещата се стигна само до една точка за пробив, материализирана от №2 в ранглистата на ATP.

ОЩЕ: Яник Синер причини нови кошмари на Фриц по време на Финалите на ATP (ВИДЕО)

В първия сет цареше силният начален удар. Стигна се до тайбрейк, в който Александър Зверев бе безапелационен. Сервис шоуто продължи и във втората част до 4:3, когато Рууд инкасира брейк. Впоследствие германецът затвори срещата на свое подаване и се превърна в единствения със 100% актив в групата си.

В последния си мач от груповата фаза на 14 октомври, четвъртък, той ще се изправи срещу Карлос Алкарас. Испанецът отстъпи пред Каспър Рууд, но категорично надви Андрей Рубльов (подробности четете в линка).

On a charge 🔋@AlexZverev makes it 2 from 2 at the #NittoATPFinals with a 7-6 6-3 win over Ruud! pic.twitter.com/kcJf49ePPc