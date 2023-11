Григор Димитров пречупи 11-ия в света и е на крачка от финал в Париж (ВИДЕО)

След като отстрани последователно Лоренцо Музети, Даниил Медведев и Александър Бублик, Гришо се справи в три сета и с Хуркач, за да запише четвърти успех над поляка в четири мача. Българинът изигра много силен първи сет, в който тотално доминираше. Във втората част обаче един брейкбол в най-неподходящия момент прати "излъга" Григор, който трябваше да играе и трети сет, за да стигне до победата.

SHOWTIME IN BERCY 🎪



Grigor Dimitrov's got every shot in the book 📖@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/B9dEnyIwVl