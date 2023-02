Григор Димитров сгази познат руснак на старта в Ротердам (ВИДЕО)

Григор взе контрола над срещата от първия гейм, пробивайки Карацев. Проблемите за руснака продължиха, тъй като той бе отново пробит, а Гришо поведе с 4-0 в първия сет. До края на частта българинът успя да пробие още веднъж и да спечели с категоричното 6-1.

През втория сет Димитров отново стигна до ранен пробив, за да поведе с 2-0. След това Карацев успя да вдигне нивото си, но за обрат бе твърде късно. Григор се възползва от аванса си от един пробив, за да затвори сета с 6-3 и да си уреди място във втория кръг.

Това е втора победа на Григор над Карацев от началото на годината, след като го победи и на старта на Откритото първенство на Австралия. Във втория кръг българинът очаква победителя от срещата Роберто Баутиста Агут - Хуберт Хуркач.

Това бе първи мач за Григор Димитров след Australian Open, където загуби от бъдещия шампион Новак Джокович.

That was tough sir @GrigorDimitrov but he is well in control of the match against @AsKaratsev , so all good! 6-1, 4-1!#abnamroopen #rotterdam #atp500 #grigordimitrov pic.twitter.com/xQHKUxz1aQ