Нито Григор, нито контузията спряха вездесъщ Джокович по пътя към 10-ата в Мелбърн (ВИДЕО)

Двубоят стартира с пробив за Джокович, който контролираше играта в първите геймове. При 4:5 Григор спаси три сетбола в маратонски гейм, в който Ноле започна да прави гримаси заради контузията, която го тормози в последно време. Българинът се възползва и върна пробива, а след това изпусна два сетбола при 6:5.

В крайна сметка първият сет влезе в тайбрек, в който Джокович взе ранен аванс. Григор се задържа в тайбрека и дори стигна до нов сетбол, но не се възползва. Опитът и класата на Ноле му помогнаха да се измъкне от завързания тайбрек и да спечели сета с 9:7 точки.

Вторият сет бе изцяло под контрола на Джокович, който сякаш забрави за контузията и играеше феноменално. Сърбинът проби в средата на сета, а след това комфортно затвори частта с 3:6 гейма.

Третата част се разви по коренно различен начин. Двамата редуваха пробив след пробив, като Джокович поведе с два пробива, Григор успя да върне един, а след това отново допусна да бъде пробит. Българинът пак имаше отговор, като възстанови разликата от един пробив, но Новак все пак успя да спечели сета с 4:6, а с това и мача.

На 1/8-финалите Джокович ще се изправи срещу австралиеца Алекс де Минор. Победителят от срещата ще срещне на четвъртфиналите Холгер Руне или Алекс де Минор. Ноле има рекордните девет титли на Australian Open и ще се опита да спечели турнира за 10-и път, след като през миналата година не бе допуснат до участие.

0:1 (пробив) - Двубоят започна на сервис на Григор Димитров, а Джокович бе много агресивен на ретур. Сърбинът успя да стигне до ранен пробив на 15, демонстрирайки, че се намира в добро състояние за игра въпреки физическите проблеми.

0:2 - В първия си сервис гейм Джокович не бе убедителен на първи сервис, а Григор успя да стигне до равенство 40:40. Ноле обаче успя да стигне до геймбол, който оползотвори с агресивна атака на мрежата, при която българинът нямаше отговор.

1:2 - Първият сервис на Григор продължаваше да не влиза, а това му създаваше проблеми. Българинът стоеше и по-назад от основната линия и не взимаше топката достатъчно рано, което позволяваше на Джокович да го притиска. Все пак Гришо успя да спечели първия си гейм на 30.

1:3 - Григор Димитров започна отлично в сервис гейма на Джокович, взимайки първата точка с агресивна игра. След това обаче сърбинът доминираше на корта и отново прати Гришо в отбранителна позиция, която не му носеше успех. Гейм на 15 за Джокович.

2:3 - И в този гейм Джокович притисна Григор, като разиграванията между двамата бяха сравнително дълги. Стигна се до равенство 40:40, след което Гришо си осигури геймбол и го реализира, без да усложнява допълнително ситуацията в гейма.

