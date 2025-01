Григор пита Джокович загадъчен въпрос, Ноле напомни на своя "братко" за "най-хубавия ден" - този в София (ВИДЕО)

Тенис звездата на България Григор Димитров се включи в забавно видео на ATP Tour с въпроси към рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович. Гришо отправи загадъчен въпрос към Ноле за това как ще отпразнуват нещо, което е в "процес на подготовка". Българинът заяви, че Новак знае за какво говори, а сърбинът пък реши да му припомни демонстративния мач между тях в София през есента. Джокера определи събитието в България като "най-хубавия ден" в живота му от доста време насам.

"Как ще отпразнуваме успеха ти в момента, както и успеха ти в нещо, което в процес на подготовка. Той знае за какво говоря", каза Григор във въпроса си към Новак. А сръбският тенисист се обърна към него с "братко". "Григор, приятелю мой, братко. Слушай, ти знаеш какво се е готвело и как се е готвело на родна земя в България."

ОЩЕ: ВАР-ът на Actualno: Провалът на Григор Димитров - радост за българина

"В София, разбира се, това беше нашият мач. Най-хубавият ден, човече, най-хубавият ден от много време насам", каза още Ноле, като не пропусна да отбележи и друг много хубав ден за него от 2024 година: "И как отпразнувах златния медал на Олимпийските игри. Върнах се в Сърбия и се забавлявахме страхотно."

От видеото не става ясно какво точно визират Григор и Джокович, но е известно, че сърбинът също има намерение в бъдеще да направи демонстративен мач или турнир в Сърбия, където вероятно ще участва и Гришо. Гледайте всички въпроси от тенисисти към Новак Джокович във видеото по-долу:

Are you ready for this one?



The players have the questions for Novak, and he's got absolutely all the answers 😌 pic.twitter.com/lZOQjDQOts