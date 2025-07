Яник Синер написа 7 думи след победата над Григор Димитров

Световният номер 1 в тениса Яник Синер написа кратък коментар в социалните мрежи след победата над Григор Димитров на Уимбълдън, дошла след отказване на българина. Италианецът губеше с 0-2 сета, но имаше късмета да се класира за 1/4-финалите чрез оттегляне на Гришо заради контузия. Синер призна още на корта, че Димитров е заслужавал да спечели, а след мача използва профилите си в социалните мрежи, за да се обърне отново към българския тенисист.

"Бързо оздравяване, приятелю. Пожелавам ти всичко най-добро", написа Яник Синер в профила си в Туитър, без да коментира това, че продължава към следващата фаза. Сега за Синер предстои мач срещу американеца Бен Шелтън, който отстрани Лоренцо Сонего в четири сета. Ако Яник се справи с Шелтън, вероятно ще се изправи срещу Новак Джокович, който пък преди това трябва да победи друг италианец - Флавио Коболи. Едва на финал Синер може да срещне действащия шампион Карлос Алкарас.

Get well soon, my friend. Wishing you all the best ❤️‍🩹 @GrigorDimitrov pic.twitter.com/pKvd9hnDOB