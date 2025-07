Проблем от мача с Григор Димитров поставя под въпрос участието на Яник Синер в 1/4-финалите, Джокович също притесни феновете си

Световният №1 Яник Синер и сръбската легенда Новак Джокович се класираха за 1/4-финалите на Уимбълдън, но фаворитите за евентуална среща на 1/2-финалите на турнира имат сериозни въпросителни пред себе си преди следващите си мачове. Италианецът губеше с 0:2 сета от първата българска ракета Григор Димитров и беше в реална опасност да бъде отпадне, преди Гришо да се оттегли от срещата заради контузия.

По време на срещата Синер също се оплака от някакъв проблем в лакътя и трябваше да получи медицинска помощ на корта. На пресконференцията след мача той призна, че в днешния ден ще мине на преглед с ядрено-магнитен резонанс и по време на следващия си мач ще прецени дали може да играе напред в турнира: "Това се случи много рано в мача, в първия гейм. Беше доста нещастно падане. Проверих видеозаписите и не изглеждаше тежко, но все пак го усещах доста, особено при сервиса и форхенда. Да видим. Утре ще проверим как е и тогава ще видим."

Синер се отправи към Уимбълдън без своя физиотерапевт, след като треньорът Марко Паничи и физиотерапевтът Улисес Бадио напуснаха екипа му, но той е уверен, че персоналът на ATP Tour, работещ в "Ол Инглънд Клъб", ще му помогне да се възстанови за остатъка от турнира.

Междувременно Джокович беше забелязан да тренира в неделя с сивата коленна ортеза, която използваше след операцията, на която се подложи точно преди Уимбълдън миналата година. Възможно е той да я използва като предпазна мярка по време на тренировките, тъй като не беше с нея по време на срещата си с Алекс де Минор от 1/8-финалите. Още повече Джокович демонстрира блестяща форма до този момент в турнира, макар че по време на срещата с австралиеца да се видяха леки проблеми. Доказателство за това е и изпуснатият първи сет.

Въпреки това легенда на тениса смята, че 38-годишният сърбин има по-добри шансове за триумф от Яник Синер.

