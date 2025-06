Краят е близо? 38-годишният Джокович намекна за пенсиониране (ВИДЕО)

Бившият номер 1 в световния тенис и носител на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович намекна, че много скоро може да сложи край на кариерата си. Както е известно, наскоро той навърши 38 години, а това неминуемо се отразява на физическата му форма. Снощи Ноле бе буквално прегазен от Яник Синер с категоричното 3:0 сета на полуфинала на Ролан Гарос.

След поражението от Синер Новак Джокович разкри, че най-вероятно това е бил последният му мач на Ролан Гарос. Сърбинът не обяви категорично, че спира с тениса, но намекна, че краят е близо, тъй като не знае как ще се чувства физически след една година. Той също така сподели, че се надява да постигне нещо на предстоящия Уимбълдън, който е любимият му турнир още от малък.

"This could’ve been my last match on this court ever"



Novak Djokovic after his semi-final loss to Jannik Sinner 🏟️ pic.twitter.com/KkvUbsbf0J