Нервите на Григор Димитров не издържаха, българинът е аут от турнира в Куинс (ВИДЕО)

Двамата класни състезатели стартираха уверено и взимаха своите сервис геймове безпроблемно до 3:3. В този момент обаче Димитров се пречупи. Макар и да подаваше, българинът изостана с 0:40. Все пак той навакса до 40:40, но от втория опит американецът проби. Корда затвърди брейка с гейм на нула, а после пропиля цели три сетпойнта.

В крайна сметка номер 23 в ранглистата на ATP не трепна, докато сервираше при 5:4, и поведе с 1:0. В третия гейм на втората част Гришо пак изпита сериозни затруднения. Хасковлията обаче демонстрира характер и отрази три точки за пробив, за да запази шансове в мача. Нещо повече - той се възползва от импулса и взе подаването на Себастиан Корда за 3:1. До края нашият състезател не допусна фрапантни грешки и от втория опит възстанови паритета в общия резултат.

