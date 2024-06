Без да си дава много зор: Гришо сгази французин на старта на турнира в Куинс (ВИДЕО)

Димитров стартира по отличен начин мача и успя да пробие Манарино още при първото му подаване. След това задачата пред българина бе доста лесна, тъй като френският му противник успя да вземе първия си гейм при резултат 5:0 за Гришо. След това Григор нямаше проблем да спечели затвори частта с 6:1.

Втората част започна доста по-равностойно като двамата тенисисти си размениха по два гейма, за да стане резултатът 2:2. След това Димитров реализира пореден пробив, с който поведе. Именно това се оказа и решаващия гейм за българинът, който сломи съперника си и спечели сета с 6:2, а по този начин и мача.

