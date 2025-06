Никога не отписвайте Джокера! Ноле отказа Зверев и си уреди гладиаторски дуел срещу Синер (ВИДЕО)

Най-успешният тенисист за всички времена Новак Джокович доказа, че и на 38-годишна възраст не е за отписване - дори и срещу най-добрите играчи в Тура! 24-кратният шампион от Големия шлем победи световния номер 3 Александър Зверев след обрат с 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 след над 3 часа и 20 минути игра в среща от 1/4-финалите на Ролан Гарос. Джокера пречупи 10 години по-младия си съперник и миналогодишен финалист в Париж в средата на третия сет, когато играта на Зверев се пропука, а сърбинът спечели седем поредни гейма. Така Ноле се класира за полуфиналите, където ще премери сили със световния номер 1 Яник Синер.

Джокович бе пробит в откриващия гейм на мача и така и не успя да върне пробива до края на първия сет, въпреки че имаше брейкбол в осмия гейм. Сърбинът обаче нямаше поводи за притеснение, особено предвид факта, че в 7 от последните си 8 четвъртфинала в Големия шлем, в които е губил първия сет, след това печели срещата. Това се случи и със Зверев, който психически бе пречупен от хладнокръвието на Новак - особено при сетбола във втория сет, в който Джокович се измъкна с класа и даде тон на обрата.

В третия сет Джокович доминираше на корта, като вкара всичко от арсенала си - и къси топки, и мощни удари от основната линия, и добра игра както на сервис, така и на ретур. А Зверев, който се слави с мощния си сервис, допусна два пробива в сета. Четвъртият сет започна с пробив за Джокович на 15. Сърбинът продължи да контролира събитията на корта, а при 3-2 отрази брейкбол след невероятно разиграване с 41 удара (ВИДЕО). Сервирайки за мача, Джокович трябваше да играе пет мачбола, за да постигне деветата си победа над Зверев в 14 мача - и втора на Ролан Гарос.

Сега за Ноле предстои възстановяване преди 1/2-финала със Синер, който отново игра като "робот", за да вземе поредната си жертва в Париж. Полуфиналът между Джокович и Синер ще се изиграе в петък - 6 юни. В четвъртък - 5 юни, пък ще се състои другия полуфинал при мъжете, който противопоставя действащия шампион Карлос Алкарас и Лоренцо Музети.

Novak Djokovic everybody 🤯@DjokerNole hits an acute backhand pass only he could make 👏@rolandgarros #RolandGarros



pic.twitter.com/BFV3qxQUOM