Официално: Без точки от турнира в Уимбълдън за мъжката и за женската ранглиста

"С огромно съжаление обявяваме решението си, но просто останахме без друг вариант", написаха от ATP. Оттам добавят, че това е било изключително трудно решение. "Правото на тенисистите да получават място на турнирите на база на резултатите си и без да се сблъскват с каквато и да е форма на дискриминация е един от основополагащите принципи на ATP. Решението на "Уимбълдън" да откаже участие на руските и беларуските тенисисти е в разрез с този принцип, както и обективността на световната ранглиста. Нашата позиция е в подкрепа на равните възможности, които играчите имат. Поради тези обстоятелства с огромно съжаление заявяваме, че няма друг вариант освен да не присъждаме точки за ранглистата на тазгодишното издание на "Уимбълдън", се казва в официалното съобщение.

ATP подчертава, че подобно на "Уимбълдън" също осъжда действията на руското правителство срещу Украйна, но това не оправдава действията от организаторите на турнира и дискриминацията срещу въпросните играчи.

Подобна е позицията и на WTA, откъдето обясниха, че решението е било трудно. "Говорим за защита на равните възможности за състезание", казаха оттам.

От английска страна изразиха недоволството си от решението. "Не можем да приемем, че участието или успеха на Уимбълдън ще се използва от пропагандната машина на руския режим, който чрез силно контролираните държавни медии често използва спортните успехи", се казва в съобщение на организаторите на Уимбълдън, цитирано от BBC.

Мярката може да доведе до масов бойкот на голяма част от играчите, които са твърдо против санкциите срещу колегите си от Русия и Беларус. Освен това не е ясно какво ще стане с точките на миналогодишния шампион Новак Джокович. Ако той загуби тези 2000 точки, ще загуби и първото си място в ранглистата.

Същевременно обаче украинският тенисист Серхий Стаховски, който се бие в родината си срещу руската армия, публикува гневен статус в Twitter. "Никога не съм си представял, че някой ще застане на страната на завоеватели и убийци ... но ми се струва, че дори приятелите ми тенисисти съжаляват колаборационистите от Русия и Беларус".

To say that I am disappointed in @atptour would be understatement.. Never would expect that anyone can stand on the side of invaders and murderers… but it seems to me that even my fellow players feel sorry for invaders and collaborants from rus/blr..1/2