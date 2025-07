Взрив при основен за Киев ТЕЦ, експлозия и на танкер до Санкт Петербург (ВИДЕО)

Взрив стана факт буквално преди по-малко от 20-30 минути в района на една от най-важните за украинската столица Киев топлоелектрически централи - ТЕЦ-6. Според данни в социалните мрежи, малко преди експлозията имало сирена за въздушна тревога, а токът в един от киевските квартали - Днепропетровски район, е прекъснал.

A powerful explosion and a column of smoke reported on the left bank of Kyiv pic.twitter.com/z2SK70R5wo

В своя официален канал в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко обаче обяви, че взривът не е в ТЕЦ-а. "Експлозията, за която в момента се съобщава в Телеграм, не е свързана с електроцентралата ТЕЦ-6. Резервоар за гориво се е взривил в хангара на търговско предприятие близо до електроцентралата. В момента няма данни за пострадали. На място са екипи за спешна помощ", каза Кличко.

Междувременно, взрив стана и на борда на танкер в пристанището Уст-Луга, на Балтийско море, в близост до Санкт Петербург. Новината отрази и "Ал Арабия". Експлозията е станала факт на борда на превозващия амоняк танкер Eco Wizard. Според предварителните данни инцидентът е станал в машинното отделение по време на товаро-разтоварни операции.

Вривът е довел до изтичане на течен амоняк. Местните власти твърдят, че "няма екологична заплаха", но реалните последици със сигурност ще се видят по-късно. Евакуиран е екипажът на плавателния съд, 23-ма души. Не е ясно и каква е причината за взрива - техническа повреда, немарливост или саботаж.

Explosion on Ammonia Tanker Near St. Petersburg — Possible Sabotage?



An explosion occurred aboard the ammonia tanker Eco Wizard, docked at the Ust-Luga port near St. Petersburg. According to preliminary reports, the incident happened in the engine room during loading operations.… pic.twitter.com/63ihtMZlte