Тактика: Русия удари център за набор на войници за трети път тази седмица (ВИДЕО)

Русия атакува центъра за набор на войници на Кременчук с дронове. Центърът е с тежки щети, има поражения и по съседни сгради са повредени. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на местното издание „Телеграф“ и „Кременчуцкая газета“. За ударите съобщава и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, според която сутринта на 6 юли врагът е атакувал град Кременчук, като безпилотен летателен апарат е ударил сградата на районния украински военен комисариат.

През последната седмица това е трета такава руска атака, насочена към украински център за набор на войници - а този в Кременчук беше ударен за втори път:

Moment of the Russian strike on the military enlistment office (TCC) in Kremenchuk. https://t.co/8amXfWWJLh pic.twitter.com/5mV3w4aU72