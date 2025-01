Прочут треньор: Всички смятат Синер за най-добрия в света, но аз не съм съгласен (ВИДЕО)

Един от най-прочутите тенис треньори Патрик Муратоглу е на мнение, че Яник Синер не е най-добрият играч в света в момента - или поне не и еднолично. Муратоглу, който в продължение на 10 години бе треньор на Серина Уилямс, а освен това работи за кратко и с Григор Димитров, заяви, че не би поставил Синер над Карлос Алкарас по няколко причини. И те се свеждат до различния стил на игра на двамата тенисисти, а и фактът, че Алкарас играе по-успешно на клей и на трева, докато Синер доминира на твърдите настилки.

"Яник не е над всички останали. Не смятам, че той е над Карлос. Смятам, че когато Карлос играе най-добрия си тенис, се получава истински оспорван двубой и не съм сигурен кой ще победи. Никой не може да каже кой ще спечели такъв мач. И всички мачове между тях винаги са много изравнени и несигурни. Карлос е печелил някои големи мачове срещу Синер. Смятам, че тези двама играчи - Синер и Алкарас, са над всички останали", каза Муратоглу.

"Разликата е, че те имат различен стил на игра. Карлос прави много повече непредизвикани грешки, защото рискува повече. Умението на Синер е, че успява да играе на много високо темпо без да греши. Това е неговата силна страна. Силната страна на Карлос е, че има невероятна сила в ракетата и умее да променя ритъма на разиграването и рязко да променя скоростта.

Фактът, че Алкарас допуска повече грешки може би го прави да изглежда, че е по-малко доминантен в мачовете си, но той има толкова много силни оръжия. Да погледнем към постиженията: и двамата имат по две титли от Шлема миналата година, а Карлос е и по-млад. Всеки смята Синер за най-добрия играч в света в момента, но аз не съм съгласен", добави още треньорът.

ОЩЕ: "Смехотворно е, че Синер играел невиждан досега тенис. Дори 36-годишният Джокович го е правил по-добре"

Mouratoglou: "Everyone sees Sinner as the best player in the world right now, but I don't agree. He's been dominant but there are several reasons why I wouldn't put him above Alcaraz. Let's break it down."



Cr: @pmouratoglou via Instagram pic.twitter.com/sRT1dVSyWF